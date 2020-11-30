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Aktüel AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor
Aktüel

AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

AB, Joe Biden'ı biri video konferans, diğeri fiziki olmak üzere 2 zirve toplantısına davet etti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:43:17 -
AB yönetimi, ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceğini belirlemek için çalışmalara başlıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden sonra transatlantik ilişkilerinin nasıl geliştirileceğini ele almak üzere üye ülkelerle istişarelere başlıyor.

Üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin Brüksel'deki büyükelçileri, bugün, AB-ABD ilişkileri hakkında liderlerin 10-11 Aralık'taki zirve toplantısına hazırlık kapsamında görüşme yapacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gelecek hafta, AB ülkelerinin liderleriyle istişarelerde bulunacak. Liderler, aralıktaki zirvede ABD ile ilişkilerin nasıl geliştirileceği hususunu görüşecek.

Michel, Biden'ı 2021'in ilk yarısında biri video konferans yöntemiyle olmak üzere 2 toplantıya davet etti.

Toplantılardan ilkinin ocakta Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra yapılması bekleniyor. Biden'ın Brüksel ziyaretinin ise bahar aylarında düzenlenmesi amaçlanıyor.

- Biden döneminin fırsat olacağı düşünülüyor

AB yönetiminin ABD ile ilişkilerde üzerinde durduğu 5 ana başlık bulunuyor. Bunlar "Kovid-19 salgınıyla mücadele, ekonomik toparlanmayı hızlandırma, iklim değişikliği, çok taraflılık ve ortak değerlerin korunması, barış ve güvenliğin desteklenmesi" olarak sıralanıyor.

AB, Donald Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminde transatlantik ilişkilerinin özellikle ticaret, güvenlik ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında gerilediğini, Biden döneminin bunları düzeltmek için fırsat olacağını düşünüyor.

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