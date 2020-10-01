  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İSO'yu ziyaret etti
Ekonomi

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İSO'yu ziyaret etti

İstanbul'daki resmi temaslarını İSO ile sürdüren Meyer-Landrut, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile bir araya geldi - AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut: - "Bu ülke için İstanbul'un ticaret ve sanayi ortamının ne kadar önemli olduğunu biliyorum, aynı zamanda AB-Türkiye ilişkileri bakımından da öyle" - İSO Başkanı Bahçıvan: - "AB sürecinin uzun soluklu ve samimi bir ortaklık süreci olduğuna inanıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:48:44 -
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İSO'yu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti.

Meyer-Landrut, İstanbul'daki resmi temaslarını İSO ile sürdürdü.

Tanışma ziyaretinde İSO Başkanı Bahçıvan ile bir araya gelen Meyer-Landrut, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ilk resmi ziyaretleri kapsamında İstanbul'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkiye için İstanbul'un ticaret ve sanayi ortamının ne kadar önemli olduğunu bildiğini aktaran Meyer-Landrut, "Aynı zamanda AB-Türkiye ilişkileri bakımından da öyle. Bu toplantı iş dünyasının işleyişini anlamak ve karşılıklı kuruluşlarımızın temasını sağlamak için önümüzdeki günlerde yapacağımız birçok yapıcı toplantının başlangıcı." ifadelerini kullandı.


- "Uzun soluklu yolculuğun, yapıcı bir hedefe koşacağından eminiz"


İSO Başkanı Bahçıvan da göreve yeni başlayan Büyükelçi'nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Büyükelçinin görev dönemi, birikimleri ve deneyimleri ile AB-Türkiye ilişkileri açısından oldukça yapıcı ve dinamik bir süreç içinde geçecektir. İSO olarak, AB yolundaki Türkiye'nin bu konuya inanmış olan ilk öncü sivil toplumuyuz. 1965 yılında kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın kurucu ortağıyız.

Yaklaşık 50 yıla yakın süredir, sanayiciler olarak, Türkiye'nin AB yolculuğundaki hedeflerinden sapmadan bu yolculukta yol almaktayız. AB sürecinin uzun soluklu ve samimi bir ortaklık süreci olduğuna inanıyoruz. Dönem dönem farklı heyecanlar, farklı enerji kayıpları olsa da uzun soluklu yolculuğun, iki tarafın da samimi ve ortak anlayış içinde yapıcı bir hedefe koşacağından eminiz."

İki tarafın da kazan-kazan anlayışı ile hareket edeceğine olan inancını dile getiren Bahçıvan, önümüzdeki süreçte de şimdi olduğu gibi, yabancı ortakların, yabancı AB menşeili sanayicilerin de Türk sanayiciler ile birlikte Türkiye'nin imkanlarından yararlanmaya devam edeceğini söyledi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'
Gündem

Kaan Sarıaydın ‘Hazır olun’ diyerek açıkladı! 'Türkiye yakın zamanda çatışmaya girecek'

Stratejist Kaan Sarıaydın, Türkiye'nin yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmaya gireceğini açıkladı.
Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor
Gündem

Büyük kuşatma resmen başladı! İşgalci Ermenistan askerleri kaçacak delik arıyor

Kahraman Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'ı 4 günde darmaduman etti. Ermenistan askerleri kaçacak delik ararken Azerbaycan ordusu işgal ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay