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Ekonomi AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, DEİK'i ziyaret etti
Ekonomi

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, DEİK'i ziyaret etti

Meyer-Landrut, ziyarette, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 14:37:11 -
AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, DEİK'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) ziyaret etti.

Nikolaus Meyer-Landrut, bugün İstanbul'da TÜSİAD ile başladığı iş dünyası ziyaretlerine DEİK ile devam etti.

DEİK binasında gerçekleşen tanışma ziyaretinde Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Türkiye Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, DEİK'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu ziyaretlerinin İstanbul'daki ilk resmi ziyaretleri olduğunu anımsattı.

DEİK Başkanı Olpak da görüşme tarihinin önceden belli olduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Tarih açısından önemli bir zamanlama oldu. Avrupa Liderler Zirvesi'nin olduğu bir günde, Sayın Büyükelçi'nin de göreve başladığı günde, burada kendisini kabul etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisi eminim, önemli ortağımız AB ile ilişkilerimizde önemli rol oynayacaktır."

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