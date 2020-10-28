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Aktüel AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak
Aktüel

AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak

Video konferans yoluyla yapılacak AB Liderler Zirvesi, hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılara odaklanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:28:16 -
AB liderleri Kovid-19 gündemiyle toplanacak

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artmasının ardından alınacak tedbirler ve AB içindeki koordinasyonu görüşmek için "sanal zirve" toplantısında bir araya gelecek.

Brüksel'de iki hafta önce yapılan toplantıda "ortak, hızlı ve kararlı" adımları atmak üzere mutabık kalan liderler, salgınla mücadelede toplu çabaların nasıl güçlendirileceğini ve hızlandırılacağını görüşecek.

Avrupa genelinde vakaların son haftalarda çok hızlı artış göstermesi nedeniyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in geçen hafta toplantıya çağırdığı AB liderleri, kendi ülkelerindeki tecrübelerini paylaşacak ve Kovid-19'a karşı en iyi uygulamalar hakkında görüş alışverişi yapacak.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, özellikle hızlı testler, temaslıların takibi ve aşılar yarınki toplantının odak noktası olacak.

Liderlerin hızlı test kitlerinin dağıtımı ve kullanımı, AB içindeki seyahatlerde hızlı test sonuçlarının karşılıklı tanınmasına yönelik çalışmaları ve üyeler arası yardımlaşmayı ele alması bekleniyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hızlı test kitlerinin satın alınarak üye ülkelere dağıtılacağını, bunun için 100 milyon avro ayırdıklarını söylemişti.

AB liderleri ayrıca bu yıl sonuna kadar hazır hale gelmesi beklenen aşılarla ilgili ortak yaklaşım konusunda görüş alışverişi yapacak. Bu konuda üye ülkelere dağıtım kriterleri, aşılanacak öncelikli toplum gruplarının belirlenmesi ve lojistik sorunların tartışılması öngörülüyor.

AB, bugüne kadar aşı geliştirme çalışmalarında Faz-3 aşamasındaki ilaç üreticileri Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile yüz milyonlarca doz aşı satın almak üzere sözleşme imzaladı. CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmeleri de sonuçlandırıldı ancak henüz sözleşme aşamasına gelinmedi.

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