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Ekonomi AA Finans'ın eylül ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
Ekonomi

AA Finans'ın eylül ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

Ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,38 artmasını bekliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:27:48 -
AA Finans'ın eylül ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

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