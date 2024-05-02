92 yıllık şirket iflas etti!

92 yıllık taşımacılık şirketi Arnold, 341 kamyon şoförü ve 402 güç ünitesi bulunuyordu. Şirket yakın zamanda faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Şubat 2022’de Arnold Transport, Kanada’nın en büyük kamyon taşımacılığı ve kiralama şirketlerinden biri olan Mississauga, Ontario’daki Pride Group Holdings’in bir iştiraki olan Pride Group Logistics tarafından satın alınmıştı. Pride Group ve yukarıda listelenen dört şirket de dahil olmak üzere bağlı kuruluşları, kapasite fazlasını ve düşük oranları öne sürerek 28 Mart’ta Kanada’da alacaklı koruması için başvuruda bulundular. Pride Group, mahkeme dosyalarında “Arnold’un kârlı olmadığını ve bu nedenle Pride Logistics’in Arnold operasyonlarını finanse ettiğini” açıkladı. Arnold’un sevk memurlarından bazılarının maaşları Pride Logistics’in bordrosu aracılığıyla ödeniyor” şeklinde açıklandı.

Federal Motorlu Taşıyıcı Güvenliği İdaresi’nin SAFER web sitesine göre, Arnold Transport’un kapatıldığı sırada 341 kamyon şoförü ve 402 güç ünitesi bulunuyordu. FreightWaves, Nisan ayında Pride Group’un alacaklılara 637 milyon dolardan fazla borcu olduğunu ve Başkan ve CEO Sulakhan “Sam” Johal’a göre kapasite fazlası ve düşük oranlar nedeniyle iflas koruması aradığını belirtti. Şirketi 2010 yılında başkan yardımcısı kardeşi Jasvir Johal ile birlikte kurmuşlardı. Sam Johal’a göre şirket, mahkeme başvurularında pandemiye kadar kârlı olduğunu belirtti. Pandeminin ardından kamyon taşımacılığı sektöründe yaşanan gerilemenin ardından aile şirketi borçlarını ödeyemez duruma geldiği belirtiliyor.

157 İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARIYOR

Eski Arnold Taşımacılık sürücüleri, 25 Nisan’da uyarı yapılmadan işten çıkarıldığını bildirdi ve sağlık yardımlarının da iptal edildiğini açıkladı. Salı günü Delaware’de sunulan dilekçeye göre şirket, varlıklarını 10 milyon dolara kadar, yükümlülüklerini ise 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında sıraladı. Dilekçede 199’a kadar alacaklısı olduğu ve fonların teminatsız alacaklılara dağıtılmaya hazır olacağı belirtiliyor. Arnold Transport’un basit dilekçesinde hiçbir alacaklı belirtilmemiştir. Arnold Taşıma Hizmetleri Çarşamba günü, kapatılmasından yaklaşık bir hafta sonra 157 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu. İşçi Ayarlama ve Yeniden Eğitim Bildirimi (WARN) Yasası sundu. 100’den fazla çalışanı olan şirketlerin, planlı kapatma konusunda 60 gün önceden bildirimde bulunması gerektiği belirtildi.

Kapatılmadan önce şirketin kamyonları 270 kez denetlenmiş ve 60 kamyon hizmet dışı bırakılmış ve önceki 24 aylık dönemde %22,2’lik bir hizmet dışı kalma oranı yaşanmıştı. FMCSA’ya göre bu oran, sektörün ulusal ortalaması olan %22,3’ün biraz altında kaldı. Şirketin sürücüleri 432 kez denetlendi ve 11’i iki yıllık bir süre içinde hizmet dışı bırakıldı, bu da kabaca %2,5’lik bir hizmet dışı kalma oranıyla sonuçlandı. Sürücüler için ulusal ortalama yaklaşık %6,7’dir. Son iki yılda, Arnold Transport’un kamyonları dört ölümcül kazaya, 10 yaralanmalı kazaya ve 17 çekilme olayına karıştığı belirtildi. Pride Group’un iflas avukatı Penelope Jensen, FreightWaves’in yorum talebine yanıt verilmemişti. Pride Group’a, Mitsubishi HC Capital’in Pride Group’u kişisel olarak garanti ettiği ödemelerde temerrüde düşmekle suçlayan davalar açmasının ardından Kanada’daki Şirketlerin Alacaklıları Düzenleme Yasası (CCAA) kapsamında alacaklı koruması verildiği ortaya çıktı. Mitsubishi HC Capital, davalarda 100 milyon dolar tazminat talep ediliyor.

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Kaynak: freighwages.com