“90'ların çocukları” araştırmasından çarpıcı sonuçlar! Sigara içenler dikkat

Sigara içenler dikkat! Bilim insanlarının yüksek katılımla yıllarca sürdürdüğü, '90'ların Çocukları araştırması' büyükbabaları erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde olduğunu ortaya koydu.

Bristol Üniversitesi'nin yaptığı, "90'ların Çocukları araştırması" Sigara içen aile büyükleri ile ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada büyükbabaları veya büyük büyükbabaları erken yaşta sigara içmeye başlayan kadınların, daha fazla vücut yağına sahip olma eğiliminde oldukları ortaya çıktı.

Babanın içtiği sigara erkek çocuklarını etkiliyor

Daha önce yapılan bir çalışmada, bir baba ergenliğe erişmeden önce düzenli olarak sigara içmeye başlarsa, kızlarının değil oğullarının beklenenden daha fazla vücut yağına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

Büyük babası sigara içen kadınlarda yüksek vücut yağı

Şimdi araştırmacılar, büyükbabası veya büyük büyükbabası 13 yaşından önce sigara içmeye başlayan kadınlarda daha yüksek vücut yağı belirlediklerini, erkek torunlarda ise herhangi bir etki gözlenmediğini belirtiyor.

Çocukları ve torunları ile araştırmaya katılan 14 bin hamile kadın

Bristol Üniversitesi'nin 1991'de başlattığı Araştırma sağladığı nesiller arası verilerin ayrıntısı ve derinliği nedeniyle bilim insanlarının tahmin edemeyecekleri bulgulara net bir örnek. Raporun baş yazarı Prof Jean Golding, çalışmaya çocukları ve torunları ile birlikte katılmayı kabul eden 14.000 hamile kadınla çalıştıklarını açıkladı.

İki önemli sonuç ortaya çıktı

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma için bilim insanları büyükbabaların ve büyük büyükbabaların sigara içme deneyimlerine ilişkin verileri araştırdı.

Golding araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Bu araştırma bize iki önemli sonuç sunuyor. Birincisi, ergenlikten önce bir çocuğun belirli maddelere maruz kalması, onu takip eden nesiller üzerinde etkili olabilir. İkincisi, çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı olabilir" ifadelerini kullandı.

Golding, hayvan deneylerinin erkeklerin üremeden önce belirli kimyasallara maruz kalmasının yavruları üzerinde etkileri olabileceğini gösterdiğini, ancak bu fenomenin insanlarda mevcut olup olmadığı konusunda şüpheler olduğunu söyledi.

Araştırma, maddelere maruz kalmanın nesiller boyunca geçebilecek değişikliklere yol açabileceğini öne sürüyor, ancak araştırmanın arkasındaki ekip, bunu doğrulamak için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kabul ediyor.