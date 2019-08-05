0553 313 94 23

69'luk yüzücü gençlere taş çıkartıyor

- Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk sahibi 69 yaşındaki Kezban Yeşer, diz ağrılarından kurtulmak için 6 yıl önce başladığı yüzmede katıldığı yarışmalarda 52 madalya, 2 kupa kazanarak sporun yaşının olmadığını gösteriyor- Başarılı sporcu Kezban Yeşer:"Yüzerken çok mutlu oluyorum ve keyif alıyorum. Yüzebildiğim kadar yüzeceğim. Sağlığım el verdiği müddetçe sevdiğim sporu yapmaya devam edeceğim"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
69'luk yüzücü gençlere taş çıkartıyor


ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan 4 çocuk, 6 torun sahibi Kezban Yeşer, diz ağrılarından kurtulmak için 63 yaşında başladığı yüzme sporunda 6 yıl sonunda katıldığı yarışmalarda 52 madalya, 2 kupa kazanarak sporun yaşının olmadığını herkese gösteriyor.

Ev hanımı Kezban Yeşer, diz ağırlarından kurtulmak için torununun isteği üzerine 6 yıl önce yüzmeye başladı. Yüzmeyi öğrendikten 6 ay sonra master kategorisinde yarışlara katılma kararı alan Yeşer, ilk olarak Marmaris'te bir yarışmada yer aldı.

Yeşer, ailesinin de desteği sayesinde katıldığı yarışmalarda 32'si altın, 10'u gümüş, 10'u bronz olmak üzere 52 madalya, 2 kupa ve pek çok plaket elde etti. 69 yaşındaki yüzücü Yeşer, haftada bir gün düzenli antrenman yapıp, gelecek yarışmalara hazırlanıyor.


- "Yüzerken çok mutlu oluyorum ve keyif alıyorum"


Eskişehir Su Sporları Kulübünün başarılı sporcusu Kezban Yeşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 63 yaşında yüzmeyi öğrendikten 6 ay sonra masterler kategorisinde yarışmaların yapıldığını duyduğunu belirterek, ilk yarışmasına Marmaris'te gerçekleştirilen yüzme turnuvasında katıldığını söyledi.

İlk yarışmasının ardından her turnuvaya katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Yeşer, şöyle konuştu:

"Şu anda 69 yaşındayım, yüzme branşında 52 madalyam, 2 de kupam var. Her yarışmaya katılmaya özen gösteriyorum. Yüzerken çok mutlu oluyorum ve keyif alıyorum. Yüzebildiğim kadar yüzeceğim. Sağlığım el verdiği müddetçe sevdiğim sporu yapmaya devam edeceğim. Dizlerimdeki ağrılardan da kurtuldum. Hayatımda sadece yüzmeyi ve yarışmaları düşünüyorum. Haftanın bir günü sürekli antrenman yapıyorum. Havuz yarışmalarının dışında açık deniz müsabakalarına katılıyorum. Geçen hafta Karadeniz Ereğli'de yapılan açık deniz yarışına katıldım."

Yeşer, çocuklarının ve torunlarının kendisini yüzme konusunda teşvik ettiğinin altını çizdi.

Yakınlarının evini ziyaret ettiğinde madalyalarını ve kupalarını gösterdiğini anlatan Yeşer, "Madalyaların ve kupaların benim olduğuna inanmıyorlar. Benim olduğunu anlayınca da şaşırıyorlar. Ben de onların da yüzmeye başlayabileceğini söyleyerek, teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:11
  1. Eskişehir
  2. Kezban Yeşer
  3. master
  4. yüzme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri ve taraftar grup temsilcileriyle görüştü
    1. Belediye Kütahyaspor, tribün liderleri..
    2. Gençlere yönelik doğa kamp alanı..
    3. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanına..
    4. Ne idiği belirsiz zevatların oyununa..
    5. Düşük fiyat yerli karpuza rağbeti..
    6. Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız..
    7. Kick Boks sporcularının madalya sevinci
    8. Mahkemeden flaş 'Salda Gölü' kararı!
    9. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak..
    10. At arabası ile geldi yol ortasındaki..
    11. Gençleşmenin yeni sırrı; İple yüz germe
    12. Galatasaray ile Altınyıldız Classics..
    13. Çocuklar ve ev hanımları tenis..
    14. İlçe mezbahaları Kurban Bayramında..
    15. Mescidsiz Fabrika!
    16. İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza
    17. Büyükşehir’den Beşkonak mahallesine 2..
    18. İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı..
    19. Fındık alımları ne zaman? Devlet..
    20. Önce reddetti, sonra itirafçı oldu
    21. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi..
    22. Sultansuyu Harası’ndan kaçan tayların..
    23. Bu kez de ‘Kadın Üniversiteleri’ni..
    24. Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi..
    25. Çekya’da yamaç dalışı şampiyonası..
    26. Turşu diyarının biberleri artık yerli
    27. 80. Yıl Yaya Köprüsünün onarımı..
    28. Kurban Bayramı tatili süresince 18..
    29. Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır
    30. Bursa'da orman yangını
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!