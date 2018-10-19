0553 313 94 23

500 yeni pilot güç kattı

Türk Hava Yolları’nda (THY) göreve yeni başlayan 500 pilot için düzenlenen “Ailemize Hoş Geldiniz” etkinliği, şirketin Yeşilköy’deki Genel Müdürlük binasında yapıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 15:04
500 yeni pilot güç kattı

Kaptan Pilot, II. Pilot ve Yetiştirilmek Üzere Pilot” unvanlarıyla göreve başlayan pilotlar için yapılan "Ailemize Hoş Geldiniz” törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve davetliler katıldı. Ekşi, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

600 pilot daha gelecek

THY’nin ülke için stratejik değere sahip olduğunu, buraya hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını ifade eden Ekşi, “Dünyadaki pilot ihtiyacı hepimizin malumu. Biz de THY olarak hem Aydın Çıldır’da hem de ülkemizdeki diğer uçuş okullarında yoğun bir pilot yetiştirme programı yürütüyoruz. Buradan her sene 400 civarında pilot arkadaşımızı yetiştirerek bünyemize katıyoruz. Onun dışında istihdam yoluyla kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu yıl, 41 uçağımız filomuza katılacak” diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 600 pilotun daha ekibe katılacağını kaydeden Ekşi, ailelerin de çocuklarını pilot olmaya teşvik etmesini istedi. Genel Müdür Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık’ta geçişe hazırlık yapacaklarını belirterek, “O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 15:04
  1. Aydın
  2. Bilal Ekşi
  3. THY
  4. Türk Hava Yolları
  5. İstanbul Yeni Havalimanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Açıklama geldi: 33 terörist öldürüldü
    1. Açıklama geldi: 33 terörist öldürüldü
    2. Kaşıkçı'nın nerede öldürüldüğü tespit..
    3. Bedelli askerlikte flaş gelişme!..
    4. Uçuşun yeni adresine promosyon dopingi
    5. 500 yeni pilot güç kattı
    6. Yarın yola çıkıyor! Yolculuk 7 yıl..
    7. Star üretime başlıyor
    8. Riva'ya görkemli proje
    9. Çatıda havaya ateş açıyordu! Bakın kim..
    10. Eminönü'nde bir kişi çevreye ateş..
    11. Gözünü Türkiye'ye çevirdi! Tam 12..
    12. Suudi Arabistan'da Josef de Souza..
    13. Bursa'ya yatırım yağmuru
    14. Hainlere kötü haber! Daha da gelişmişi..
    15. PTT kesin sınav sonuçları açıklandı mı?
    16. Genelge yayımlandı: Mesaide kahvaltı..
    17. BM'den 'Dörtlü Suriye Zirvesi'ne..
    18. Okulda panik! Öğrenciler tahliye edildi
    19. Emniyetten 10 bin polisle denetim!..
    20. Kol ağrıları neden olur? Kol ağrısı..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    Elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
    FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor