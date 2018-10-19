500 yeni pilot güç kattı

“Kaptan Pilot, II. Pilot ve Yetiştirilmek Üzere Pilot” unvanlarıyla göreve başlayan pilotlar için yapılan "Ailemize Hoş Geldiniz” törenine THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve davetliler katıldı. Ekşi, THY’nin Türkiye’nin gururu olduğunu, bu markanın ileri gitmesi için mezun olan pilotların değer katması gerektiğini belirtti.

600 pilot daha gelecek

THY’nin ülke için stratejik değere sahip olduğunu, buraya hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını ifade eden Ekşi, “Dünyadaki pilot ihtiyacı hepimizin malumu. Biz de THY olarak hem Aydın Çıldır’da hem de ülkemizdeki diğer uçuş okullarında yoğun bir pilot yetiştirme programı yürütüyoruz. Buradan her sene 400 civarında pilot arkadaşımızı yetiştirerek bünyemize katıyoruz. Onun dışında istihdam yoluyla kadromuzu güçlendiriyoruz. Bu yıl, 41 uçağımız filomuza katılacak” diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 600 pilotun daha ekibe katılacağını kaydeden Ekşi, ailelerin de çocuklarını pilot olmaya teşvik etmesini istedi. Genel Müdür Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı için 31 Aralık’ta geçişe hazırlık yapacaklarını belirterek, “O geçişle beraber her şeyin dört dörtlük olmasını istiyoruz” dedi.