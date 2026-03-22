5 çocuk annesi kadın tartıştığı kocasını bıçakla katletti
Muş'un Hasköy ilçesinde 5 çocuk annesi bir kadın, bayram günü tartıştığı eşini bıçakla öldürdü.
Hasköy'e bağlı Düzkışla beldesinde oturan Y.B. (38) ile eşi S.B. (45) arasında bayram günü henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.B, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan S.B, ambulansla kaldırıldığı Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Y.B. gözaltına alındı. Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.