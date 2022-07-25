40 yıl sonra aynı sıralarda buluştular

Sarıkamış Liseliler Kültür ve Dayanışma Vakfı organizasyonuyla farklı illerde yaşayan Sarıkamış Lisesi mezunu yaklaşık 60 kişi, okul binası önünde bir araya geldi. Zil çalınmasıyla sıra halinde toplanan mezunlar, ebediyete irtihal etmiş öğretmen ve öğrenciler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

1970’li yıllarda okul müdürlüğü yapan Oktay Kaya’nın eşi ve İngilizce öğretmeni Şükran Kaya, uzun yıllar sonra bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Vakfın Kurucu Başkanı Dağlar Özügüç de yıllar sonra aynı sınıfta buluşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Hepimiz duygulandık, şimdi burayı unutmak mümkün değil” dedi.

Vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Hikmet Bildik de yıllar sonra bir arada olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, “Çok hüzünlü çok sevinçli duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Kırk sene önceki sıralarımızdayız. Şükran öğretmenimiz başımızda çok özel anlar bunlar, teşekkür ediyoruz” diye konuştu.