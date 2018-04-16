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40 yaşındaki Gianluigi Buffon'a sürpriz talip!

Juventus'un 40 yaşındaki efsanevi kalecisi Buffon'u Boca Juniors'un transfer etmek istediği iddia edildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
40 yaşındaki Gianluigi Buffon'a sürpriz talip!

Arjantin'de yayın yapan Radio Continental'in paylaştığı habere göre Boca Juniors, emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Boca'nın Copa Libertadores şampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in aracı olacağı öne sürüldü.

Buffon'un sezon sonunda emekliye ayrılma ihtimali bulunuyor. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 14:55
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