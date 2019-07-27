4 malzemeli köftesiyle sulu burgerin keyfine varın

Burger zincirlerinde yediğiniz bütün hamburgerleri unutun. Bu hamburgerin köftesinin kıvamı sizi oldukça mutlu edecek. Ayrıca oldukça pratik...

Sadece 4 malzemeyle köftesini, kalsik paneleme işlemiyle de üzerindeki kıtırlığı yapmanız mümkün. Birkaç püf noktaya dikkat etmeniz gerekecek. Bu noktalarda sizin en lezzetli hamburgeri yemenizi sağlayacak.

- Dilerseniz bu hamburgeri fırında da yapabilirsiniz. Yağlı kağıda köfteleri dizip 8 dakika pişirin. Ardından üzerine yağ sürüp 10 dakika kadar pişirin. Bu sayede daha az yağlı ve yaralı bir yemek yemiş olacaksınız.

Malzemeler

Hamburer için;

200 gr tavuk eti

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Pane yapmak için;

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 yumurta

Hamburgeri hazırlamak için;

2 adet hamburger ekmeği

2 dal marul

salatalık turşusu

mayonez

ketçap

Öncelikle eti bir miktar küçültüp blendera atın. İçerisine sarımsak, un ve tuzu ilave edin.

Malzemeler birleşinceye kadar blenderda çekin. Ardından köfte şeklinde bezelere ayırın ve yuvarlayın.

Köfteleri hamburger ekmeğinizden bir tık büyük şekilde hazırlayın çünkü küçülecekler.

Panelemek için hazırlayacağınız tabakların;

- Birincisine; tuz, un ve karabiber,

- İkinci tabağa; yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar suyu

- Üçüncü tabağa; galeta unu koyun.

Sırasıyla hazırladığınız köfteleri önce unlu sonra yumurtalı ardından da galeta unlu karışıma batırın.

Yağda kızartın ve hamburgeri dilediğiniz şekilde şekillendirin.

Sağlıcakla kalın...