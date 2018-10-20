4 kıtadan geldiler, iş için İstanbul’da buluştular

Ekonomi Servisi

İstanbul, Kolombiya Devlet Ajansı ProColombia tarafından düzenlenen Business Matchmaking’e (Kolombiya İş Eşleştirme Forumu) ev sahipliği yaptı. Kolombiyalı ihracatçılar, Türkiye’nin önde gelen firmalarını ve teknoparkları ziyaret ederek yeni yatırımlarına yön vermek üzere keşiflerde bulundu.

Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika’daki 39 ülkeden 300’e yakın firmanın CEO’ları ile işadamlarının bir araya geldiği organizasyonda toplamda 1,6 milyardan fazla tüketiciye ulaşan 16 ticari anlaşması bulunan ProColombia, bire bir randevu programlarının yanısıra Türk Ticaret Odası, Türkiye Yatırım Ofisi, kurumlar ve firmalar tarafından desteklenen bir pazar araştırmasına zemin hazırladı.

ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas, yaptığı açıklamada, İstanbul’u dünya nüfusunun yüzde 70’ini oluşturan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan bir üs konumunda olması ve sahip olduğu uluslararası ticaretteki stratejik önemi nedeniyle seçtiklerini belirtti. Kolombiya ile Türkiye arasındaki ihracatta kahve, muz, deri, şekerleme ürünleri ve boyalar gibi ürünler öne çıkıyor.