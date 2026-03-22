Suudi Arabistan'dan flaş karar! O isim ülkeden kovuldu İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti İran "Dimona" saldırısı sonrası ilan etti: "İsrail semalarında füze üstünlüğü bizim!" Yunanistan cephesinden bomba! "Türkiye - İsrail savaşında..." Ne olduysa son bir saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketli anlar Bayramda yürekleri yakan video Siyasi partilerle bayramlaşan HÜDA PAR'dan mesaj: İsrail ve Amerika dünya barışı için büyük bir tehdit İsrail'de nükleer santralin bulunduğu bölge vuruldu Belediye değil sanki 'karşılıksız çek' merkezi! Beşiktaş kimlere emanet?
Gündem 4 kardeşe sigara bıçağı: 1’i öldü, 2’si yaralandı! 5 çocuk tutuklandı
Gündem

4 kardeşe sigara bıçağı: 1’i öldü, 2’si yaralandı! 5 çocuk tutuklandı

4 kardeşe sigara bıçağı: 1’i öldü, 2’si yaralandı! 5 çocuk tutuklandı

Adana'da kendilerinden sigara isteyen grubun bıçaklı saldırısına uğrayan 4 kardeşten 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 ağabeyi yaralandı. Gözaltına alınan yaşları 16 ile 17 arasında değişin 5 saldırgan tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi. "Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

