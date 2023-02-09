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Aktüel 4 gündür enkaz altındaydı... Taha Duymaz'dan yeni haber var
Aktüel

4 gündür enkaz altındaydı... Taha Duymaz'dan yeni haber var

Yayınladığı yemek tarifi videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kardeşleri Melek ve Umut'un yanı sıra halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kaldı. Üç gündür ulaşılamayan, umutlu bekleyişin sürdüğü 20 yaşındaki fenomen hakkında son gelişmeyi kardeşi Semiha Duymaz duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:16:00 -
4 gündür enkaz altındaydı... Taha Duymaz'dan yeni haber var

Yayınladığı yemek tarifi videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve Hatay'da yaşayan Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde kardeşleri Melek ve Umut'un yanı sıra halası Hülya Demiralp ve eniştesi Cuma Demiralp ile enkaz altında kaldı. Üç gündür ulaşılamayan, umutlu bekleyişin sürdüğü 20 yaşındaki fenomen hakkında son gelişmeyi kardeşi Semiha Duymaz duyurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi.

Saat 13.24'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ziyaretine geldiği halası Hülya Demiralp’in (45) evinde depreme yakalandı ve ailesiyle göçük altında kaldı.

Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı art arda yaptığı paylaşımlar ile kardeşi ve ailesi için yardım istedi: Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun.

Bölgeye AFAD'ın gittiğini duyuran ve Taha'nın depreme yakalandığı evin önünde yayın yapan fenomen Dilan Polat, "Evi bulduk. Taha'nın abisi üç gündür burada. Yardım destek istiyoruz, abisi ses duydu. Taha'nın olduğu ev en alt kattaydı" açıklamasını yaptı.

'CZN Burak' olarak tanınan ünlü işletmeci Burak Özdemir de sosyal medyada yayınladığı video ile enkaz altındaki Taha hakkında bilgi verdi: Bu binada Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek, kardeşi Umut, halası ve eniştesi var. Burası sekiz katlı bir bina. Taha'nın kardeşleri de burada.

Taha Duymaz ve ailesinin de içinde bulunduğu sekiz katlı binaya AFAD ekibi ulaştı ve enkaz altında kalanlar için arama çalışmaları vinç desteğiyle sürüyor. Üç gündür ulaşılamayan Taha Duymaz ile son gelişmeyi ablası Semiha Duymaz duyurdu.

 

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