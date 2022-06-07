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Aktüel 4 damla yetiyor! Saçtaki kepek için mükemmel çözüm
Aktüel

4 damla yetiyor! Saçtaki kepek için mükemmel çözüm

Doğal yağlar saçtaki kepek sorununa çözüm oluyor. Ardıç yağı saç için bulunmaz çözüm. Peki, saçtaki kepek için ardıç yağı nasıl kullanılır? İşte saça pratik ve ucuz çözüm...

Yeniakit Publisher
2022-06-07 08:31:00 -
4 damla yetiyor! Saçtaki kepek için mükemmel çözüm

Saçtaki kepek kadınlar ve erkeklerde temel sorunlardan. Peki, saçtaki kepek için ardıç yağını hiç denediniz mi?

Ardıç yağı kepek için evde çare olabilir. Badem yağına 4-5 damla ardıç esansiyel yağı ekleyin ve karışımı saç derinize uygulayın ve masaj yapın. Bu prosedürü en az birkaç hafta düzenli olarak uygulayın.

Ardıç yağının saça faydaları

Ardıç yağı saç köklerini güçlendirerek saç büyümesini hızlandırabilir. Ardıç yağını saç derisine sürerseniz saç derisinde sivilce oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Bunun nedeni, uçucu yağın antiseptik özelliğinin kafa derisinde akneye neden olan bakterilerin büyümesini engellemesidir. Kirlerin foliküllerde birikmesini önleyerek akne oluşumunu engeller.

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