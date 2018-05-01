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4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi.

01 Mayıs 2018 Salı 21:43
4 büyükler PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken 4 büyük kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, çirkin tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle sevk edilirken Trabzonspor'un sevk nedeni saha olayları olarak açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:43
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor
  3. PFDK
  4. Galatasaray
  5. Beşiktaş

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