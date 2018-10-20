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3,5 milyar dolarlık dev ticaret!

Amerika Dışişleri Bakanlığının, İngiltere'ye 3,5 milyar dolar değerinde 16 H-47 Chinook tipi helikopter satışına karar verdiği açıklandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:27
3,5 milyar dolarlık dev ticaret!

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği  Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tahmini 3,5 milyar  dolar değerinde 16 H-47 Chinook menzili genişletilmiş helikopter için muhtemel  dış askeri satışını onaylamaya karar verdi. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu  satış konusunda bugün Kongreyi bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeleri  değiştirmeyeceği kaydedildi.

Satışın sonuçlanması için Senato ve Temsilciler Meclisinin Dış  İlişkiler Komitelerinin 30 gün içinde itiraz etmemesi gerektiği belirtildi.

Kongreye tebligatın ulaştırılmasının üzerinden 30 gün geçtikten sonra  satışın yapıldığı ülkenin ödeme miktarıyla ilgili "kabul mektubunu" imzalaması  gerekiyor.

ABD, 2018 mali yılında İngiltere'ye çeşitli kalemlerde toplam 1,31  milyar dolarlık askeri ekipman satışı yapmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 07:27
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