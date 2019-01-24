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30 bin Ahıskalı Türk artık vatandaş oldu

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’ye gelen Ahıskalılarla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını kaydeden DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, 30 bini aşkın Ahıska Türkünün, Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 12:37
30 bin Ahıskalı Türk artık vatandaş oldu

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 30 bini aşkın Ahıska Türkünün, Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir etkinliğe katılan Uçar, yaptığı açıklamada, birlik olarak 9 ülkedeki Ahıska Türklerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını söyledi.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Türkiye’ye gelen Ahıskalılarla ilgili özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Uçar, “Bunların en yakını 2015’te Ukrayna’da sıkıntılı olan bölgeden oradaki halkımızın alınarak Türkiye’ye iskanlı göç ettirilmesidir. 677 aile, 3 bin kişilik halkımızı Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirdik” dedi.

Uçar, izinle Türkiye’de ikamet eden Ahıskalılar için yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla istisnai vatandaşlık çalışması yürütüldüğünü hatırlattı. Bu kişilerin vatandaşlığa kabul işlemleriyle ilgili bilgi veren Uçar, şöyle devam etti:

11 Eylül 2018’de başlayan istisnai vatandaşlık çalışmasıyla vatandaşlığa başvurular başladı. Şu ana kadar 30 binden fazla kişinin vatandaşlık işlemleri tamamlandı. Halen bu çalışma devam ediyor. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik, çalışma izinleri, buradaki emeklilik haklarıyla ilgili çalışmalar da şu an devam ediyor. İnşallah yakın zamanda bu sorunlar da çözülecek. Yaklaşık 200 doktorumuz var. Bunların hepsinin sorunları çözüldüğü zaman Ahıska Türkleri, öz vatanlarında yaşamaya devam edecekler.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:37
  1. Erzincan
  2. Bilecik
  3. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar
  4. Ahıska Türkü
  5. Türk vatandaşlığı
  6. Sovyetler Birliği
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • veliveli1 sa önce
    chp itiraz etsin, hepsi Erdoğan a müteşekkir çünkü...

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