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3 gün diyeti nasıl yapılır? 3 günde 3 kilo diyeti

Acilen fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız; 3 günde 3 kilo verdiren bu diyet tam size göre. İşte, merak ettiğiniz "3 gün diyeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

23 Eylül 2019 Pazartesi 20:40
3 gün diyeti nasıl yapılır? 3 günde 3 kilo diyeti

Acilen fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız; 3 günde 3 kilo verdiren bu diyet tam size göre. İşte, merak ettiğiniz "3 gün diyeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Uzmanlar, şok diyet listelerini tavsiye etmiyor. Bu listeler son derece düşük kalorili öğünler içerdiği için sağlık adına son derece kötü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorununuz var ise bu diyetlerden kesinlikle uzak durmalısınız.

İşte, 3 günde 3 kilo diyeti!

1. Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

  • Bir fincan kahve ya da çay
  • 1 dilim kızarmış kepek ekmeği
  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • Yarım greyfurt

Öğle yemeği

  • Yarım fincan boyutunda ton balığı
  • 1 dilim kepek ekmeği
  • Bir fincan kahve veya çay

Akşam yemeği

  • 85 gram kırmızı ya da beyaz et
  • 1 su bardağı yeşil fasulye
  • Yarım muz 

2.Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 fincan kahve veya çay
  • Yarım muz

Öğle yemeği

  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • 1 su bardağı peynir
  • 4 adet kepekli bisküvi
  • 1 fincan kahve veya çay

Akşam yemeği

  • Yarım havuç ve bir fincan haşlanmış brokoliyle hazırlanmış salata
  • Uyumadan önce yarım muz

3. Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

  • 1 dilim peynir
  • 4 adet kepekli bisküvi
  • Bir fincan kahve veya çay

Öğle yemeği

  • 1 dilim kepek ekmeği
  • 1 adet haşlanmış yumurta
  • Bir fincan kahve veya çay

Akşam yemeği

  • 1 su bardağı kadar ton balığı
  • Brokoli ve havuç salatası
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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 20:40
  1. 3 gün diyeti nasıl yapılır?
  2. 3 günde 3 kilo diyeti
  3. 3 günde 3 kilo verdiren diyet
  4. 3 günde 5 kilo verdiren diyet
  5. yumurta diyeti

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