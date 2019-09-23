3 gün diyeti nasıl yapılır? 3 günde 3 kilo diyeti

Acilen fazlalıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız; 3 günde 3 kilo verdiren bu diyet tam size göre. İşte, merak ettiğiniz "3 gün diyeti nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Uzmanlar, şok diyet listelerini tavsiye etmiyor. Bu listeler son derece düşük kalorili öğünler içerdiği için sağlık adına son derece kötü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle herhangi bir sağlık sorununuz var ise bu diyetlerden kesinlikle uzak durmalısınız.

İşte, 3 günde 3 kilo diyeti!

1. Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

Bir fincan kahve ya da çay

1 dilim kızarmış kepek ekmeği

2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Yarım greyfurt

Öğle yemeği

Yarım fincan boyutunda ton balığı

1 dilim kepek ekmeği

Bir fincan kahve veya çay

Akşam yemeği

85 gram kırmızı ya da beyaz et

1 su bardağı yeşil fasulye

Yarım muz

2.Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

1 adet haşlanmış yumurta

1 fincan kahve veya çay

Yarım muz

Öğle yemeği

1 adet haşlanmış yumurta

1 su bardağı peynir

4 adet kepekli bisküvi

1 fincan kahve veya çay

Akşam yemeği

Yarım havuç ve bir fincan haşlanmış brokoliyle hazırlanmış salata

Uyumadan önce yarım muz

3. Gün

Toplam kalori: 1000-1400

Kahvaltı

1 dilim peynir

4 adet kepekli bisküvi

Bir fincan kahve veya çay

Öğle yemeği

1 dilim kepek ekmeği

1 adet haşlanmış yumurta

Bir fincan kahve veya çay

Akşam yemeği