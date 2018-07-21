3-0 öne geçen Fenerbahçe şoku yaşadı! Feyenord maçı son anda çevirdi!

Fenerbahçe, eski yıldızı Robin van Persie'nin takımı Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan sarı lacivertliler ilk 20 dakikada 3 gol buldu.

20 DAKİKADA FARK GELDİ



Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas 7. dakikada ceza sahası dışından attığı enfes golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Akınlarını sıklaştıran sarı lacivertliler, 14. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe'nin hırslı futbolu karşısında adeta sarsılan Hollanda ekibi kalesinde bir gol daha gördü. 18. dakikada sahneye çıkan Valbuena oldu, fark 3.

Giuliano, 33. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

FEYENOORD 6 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ



Mücadelenin ikinci yarısı tamamen iki takımın sakatlanmama mücadelesine döndü. Sert müdahalelerden kaçınan oyuncular adeta teknik bir maç edasına döndü.

Feyenoord, çok fazla pozisyonun çıkmadığı ikinci 45 dakikanın son anlarında açıldı. Maçın bitimine 3 dakika kala Steven Berghuis skoru 3-1'e getirdi.

90. dakikada Jens Toornstra Feyenoord adına bir kez daha fileleri havalandırdı. 3-2

Artık maçın uzatma anlarının da sonuna gelindiğinde Feyenoord penaltı kazandı. Topun başına gelen Berghuis skora eşitlik getirdi.

18 dakikada 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 6 dakikada 3 gol yedi.