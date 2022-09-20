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Gündem 28 Şubat sevdalısı albay görevden alındı
Gündem

28 Şubat sevdalısı albay görevden alındı

Yayımladığı emirle 28 Şubat ruhunu yeniden hortlatan ve Kayseri 2’nci Ana Bakım Müdürlüğü’nde görev yapan subay astsubay ile misafirlerin başörtüsü takmasını ve sakal bırakmasını yasaklayan Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun’a yönelik tepkiler dinmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 09:30:00 -
28 Şubat sevdalısı albay görevden alındı

HABER MERKEZİ

Rezaletin ortaya çıkmasının ardından cunta heveslisi albay, emir “sehven” yazıldı diyerek skandal talimatı geri çekse de Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevden alarak hakkında soruşturma başlatıldı. Zorba müdüre tepki gösteren Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat sevdalısı albay hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yalçın paylaşımında, “Başörtüsünü irticai bir tehdit olarak gören, başörtülülerin komutanlık içerisinde olmalarını yasaklama gafletine düşen, verdiği emrin kanunsuzluğu yanında nefret ve ayrımcılık suçunu işleyen, 28 Şubat benzeri süreç sevdalısı Alb. İlhan Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

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