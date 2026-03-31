25 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! 255 şüpheli yakalandı, 99’u tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “25 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

• 3 Milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile

• 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

• 255 şüpheli yakalandı.

• 99’u tutuklandı.

• 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” bilgisi aktarıldı.

5 BİN 760 PERSONELİN KATILIMIYLA 25 İLDE OPERASYON!

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;

• 960 narkotik ve asayiş ekibi,

• 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıka devam ediyoruz.

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”