25 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! 255 şüpheli yakalandı, 99’u tutuklandı!
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “25 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;
• 3 Milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile
• 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.
• 255 şüpheli yakalandı.
• 99’u tutuklandı.
• 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” bilgisi aktarıldı.
5 BİN 760 PERSONELİN KATILIMIYLA 25 İLDE OPERASYON!
Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;
• 960 narkotik ve asayiş ekibi,
• 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.
İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıka devam ediyoruz.
Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”