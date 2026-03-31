SON DAKİKA
25 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon! 255 şüpheli yakalandı, 99'u tutuklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “25 İlde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda;

• 3 Milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile

• 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

• 255 şüpheli yakalandı.

• 99’u tutuklandı.

• 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor” bilgisi aktarıldı.

 

5 BİN 760 PERSONELİN KATILIMIYLA 25 İLDE OPERASYON!

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca;

• 960 narkotik ve asayiş ekibi,

• 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıka devam ediyoruz.

 

Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz”

