23 yıllık atılım meyvelerini verdi: Milli gelirde nereden nereye...

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 45. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, YASED Başkanı Tolga Demirözü, YASED'in yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Genel kurulda Türkiye'nin yatırım ortamı, küresel ekonomik gelişmeler ve uluslararası doğrudan yatırımların geleceği ele alındı.

23 YILDA MUAZZAM MESAFE KAYDETTİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ekonominin yön arayışına girdiği bir süreçteyiz. Liberal ticaret dönemi dönüşüyor belki de kapanıyor. Yerinde üretimi, yakından ve dostlardan tedariki esas alan korumacı ticaret politikaları öne çıkıyor. Siyasi istikrarın, inovasyon ve verimliliğin, tedarik zincirlerinde dayanıklılığın ve arz güvenliğinin ön plana çıktığı bu tabloda, Türkiye olarak sanayi ve teknolojide son 23 yılda muazzam mesafe kaydettik. Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada; Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgâr türbini üretiminde Avrupa'nın önde gelen üreticileri tedarik merkezleri arasındayız. Türkiye bugün Çin'den Orta Avrupa'ya kadar uzanan kuşakta en fazla çeşit ürünü rekabetçi şekilde en fazla sayıda ülkeye ihraç edebilen ülkedir. Üretim gücüyle dünyanın önde gelen tedarik merkezlerinden biridir" dedi.

İHRACATI 273 MİLYAR DOLARA TAŞIDIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ekonomi verileri; üretimde ve teknoloji geliştirmede ulaştığımız mertebenin 23 yılda attığımız isabetli adımların neticesi olduğunu teyit ediyor. Türkiye'nin istiklali ve istikbalinde yeni bir sayfa açtığımız bu süreçte, ürün ihracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara, milli gelirimiz 239 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara taşıdık. 18 bin doları aşan kişi başına milli gelirle yüksek gelirli ülkeler grubuna adım attık. Geçtiğimiz yıl sanayi katma değerimiz yüzde 2,9 ile son dört yılın en hızlı artışını kaydetti. Uzun vadeli üretim kapasitemiz açısından büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 5 yükseldi" şeklinde konuştu.

TARİHİN EN BÜYÜK ÖLÇEKLİ TEŞVİK PROGRAMI HIT - 30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının adresi haline getirmek üzere tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT - 30 'u devreye aldık. Program kapsamında bugüne kadar mobilite, güneş enerjisi, sağlık teknolojisi gibi alanlarda yatırımların önünü açtık. Geçtiğimiz yıl 4,4 milyar dolar destek öngörüsüyle veri merkezi, yapay zeka, kuantum altyapısı ve endüstriyel robot yatırımlarına yönelik çağrılar başlattık. Programda bugüne kadar yüksek katma değerli 73 projede 397 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Dünya Bankası iş birliğinde yürüttüğümüz projelerle, 1 milyar doların üzerinde finansmanı sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin ve yeşil teknoloji girişimlerinin hizmetine sunduk. Avrupa'nın en dinamik ve büyük ekonomileri arasındayız. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde, yatırımcılar için 1 milyar nüfusluk geniş bir pazara gümrüksüz erişim sağlayan stratejik bir üretim ve ihracat merkeziyiz. Yatırımcılar İstanbul Havalimanından dört saatlik uçuşla 32 trilyon dolarlık dev bir ekonomiye doğrudan erişebiliyor" ifadelerini kullandı.

MARMARA'NIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde sanayimizin düşük karbonlu üretime geçişine daha da ivme kazandıracağız. Fiber altyapı, 5G ve ötesi, bulut teknolojileri alanlarında yatırımlarla ülkemizin dijital ekonominin sunduğu fırsatlardan en ileri seviyede yararlanmasını sağlayacağız. Sanayi Alanları Master Planımızda öngördüğümüz Samsun-Mersin, Sivas-Iğdır, Mersin-Şırnak ve Trabzon-Şırnak Sanayi Gelişim Koridorlarıyla, Anadolu şehirlerimizde sanayileşmeyi hızlandırarak, Marmara'nın yükünü hafifleteceğiz. Dirençli Ekonomisi yüksek teknolojideki vizyonu ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle Türkiye geleceğin yatırım haritasında öne çıkan ülkelerden biri olacak. Sanayicimizin rekabet gücünü korumak adına ihracat pazarlarımızdaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Özellikle Made in EU düzenlemesinin sanayimizin tüm sektörlerinde herhangi bir olumsuz etkiye neden olmaması adına yoğun bir çalışma içindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından YASED Başkanı Tolga Demirözü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a plaket taktim etti. Programın sonunda toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. (DHA)