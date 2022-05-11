2022 EKPSS kura başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek? 2022 EKPSS kura başvuru ücreti ne kaadr?

EKPSS kura başvuru sonuçları haberi: ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre EKPSS puanı ile kura başvurusunda bulunulmakta. EKPSS atama kura çekilişi için kuraya katılmak isteyen adaylar EKPSS kura başvuru işlemlerini 28 Nisan’da yapmaya başladı.

EKPSS kura başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM 2022 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için 28 Nisan'da başlayan kura başvuruları 17 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek. Bu tarihlerde başvurularını tamamlayamayan adaylar için geç başvuru günü 7-8 Haziran 2022 tarihleri olacak.

2022 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

EKPSS kura başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçları 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2022 EKPSS kura başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. EKPSS/Kura için sistemde engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adayların, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gelmeden önce bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı “Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı” belgesini edinmeleri gerekiyor.

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 17 Mayıs 2022 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 17 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.

EKPSS 2022 kura başvuru ücreti ne kadar?

EKPSS başvuru ücreti olarak 25 lira olarak belirlendi. Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 28 Nisan – 18 Mayıs 2022 tarihlerinde aday tarafından yatırılacaktır. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 18 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.