2019 zabıta memur maaş zammı ne kadar oldu?

Belediye bünyesinde hizmet veren Zabıta memurları 2019’da ne kadar maaş alıyorlar? Yurt genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına belediyeler tarafından görevlendirilen zabıtaların yeni yılda zamlı maaşları da belli olmaya başladı. Peki 2019’da zabıta memurları ne kadar oldu? İşte detaylar...

2019 Zabıta memuru maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre 2019 yılı ilk ayı için zabıta memuru maaşları belli olacak. Enflasyon tahmini gerçekleşirse yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Buna göre yeni yılda ¼ zabıta memurlarının 4.561 TL maaş almaları öngörülüyor.

Zam oranları nasıl belirleniyor?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

İstifa eden memur kıdem tazminatı alabilir mi?

Devlet memurları, kanunda belirtilen esaslara göre memurluktan çekilebilirler ve Çekilme başlıklı 94 üncü maddesinde Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Hükümleri ile (istifa) çekilme müessesesi düzenlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; istifa eden Devlet memuruna tazminat ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, 08.09.1999 öncesi memur olmuş ve 10 yıl memur olarak çalışmış bir kişi, işçi olarak çalışmaya başlar ve emeklilik için istifa ederse kıdem tazminatını alabilmektedir.