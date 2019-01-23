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2019 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 atama sonuçları nasıl öğrenilecek? Kura sonuçları ne zaman? Aralık ayında gerçekleştirilen PBS başvurularının sonuçları merak ediliyor. Başvuru yapan yer değiştirmek isteyen personel kura sonuçlarını sonuçlarını takip ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:41
2019 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 atama sonuçları nasıl öğrenilecek? Kura sonuçları ne zaman?

Aralık ayında gerçekleştirilen PBS başvurularının sonuçları merak ediliyor. Başvuru yapan yer değiştirmek isteyen personel kura sonuçlarını sonuçlarını takip ediyor. Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Atanma kurasının 24 Ocak Perşembe günü açıklanması bekleniyor.  Yerleştirme sonuçları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) sorgulanabilecek.

Atama kuraları sonuçları ne zaman yayınlanacak?

Kura 24 Ocak 2019 Perşembe günü yapılacak.

Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Sağlık bakanlığı personeli yer değiştirme başvurusunu nasıl yapacak?

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra başvuru formunun çıktısını imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Elden teslim etmek isteyenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Kura başvuru evrakları ilan metninde belirtilen süre içerisinde Bakanlığımıza ulaşmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 22:41
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