2019 yılında Müezzin maaşları araştırılmaya başladı. Din hizmetleri sınıflarında Türkiye’de memur olarak görev alan müezzin maaşları da netlik kazanıyor. Peki 2019 müezzin maaşları ne kadar olacak? Müezzin maaşlarına yeni yılda ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

Müezzin, din hizmetleri sınıflarında Türkiye’de memur olarak görev almaktadır. İmamın yardımcı olan müezzinler ezan, kamet ve tesbihat gibi çeşitli görevleri bulunmaktadır. En çok araştırılan konular arasında 2019 müezzin maaşları da yer alıyor. Memurlara yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşmişti. İşte 2019 müezzin maaşları...

2019 Müezzin maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerine göre 2019 yılı ilk ayı için müezzin maaşı zamları da belli olacak. Enflasyon tahmini gerçekleşirse 11.15 oranında zam yapılacak. Buna göre yeni yılda müezzinler ortalama 3234 TL maaş alacaklar.