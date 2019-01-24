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2019 imam ve vaiz maaşları ne kadar oldu?

2019 memur maaşları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan İmam ve Vaiz maaşları ne kadar oldu? Peki 2019 yılında İmam ve Vaizler ne kadar maaş alacak?

24 Ocak 2019 Perşembe 18:29
2019 imam ve vaiz maaşları ne kadar oldu?

2019 memur maaşları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan İmam ve Vaiz maaşları ne kadar oldu? Peki 2019 yılında İmam ve Vaizler ne kadar maaş alacak?

2019 yılının ilk 6 ayında alacağı imam ve vaiz maaşları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan Camiilerin bir çoğunluğunda bir imam ve bir vaiz bulunmaktadır. Yeni yıla girerken en çok araştırılan konuların başında da imam ve vaiz maaşları yer aldı. Peki 2019 İmam ve Vaiz maaşları ne kadar oldu?

2019 İmam ve Vaiz maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranına göre 2019 yılı ilk ayı için imam ve vaiz maaşları da belli olacak. Yeni Ekonomi Programı’na göre yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.8 olmuştu. Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Buna göre yeni yılda imamlar 3.386  TL, Vaizler ise 4887 TL maaş alacaklar.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:29
  1. 2019 imam maaşları ne kadar
  2. 2019 vaiz maaşları ne kadar
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