2019 dul ve yetim aylığı kaç lira? | Dul ve yetim aylığı başvuru ekranı

Devlet tarafından dul ve yetim kalan bireylere düzenli olarak maaş verilmektedir. Eşlerden birinin vefatı ya da ebeveynlerin vefatı sonrasında dul ve yetim aylığı alınabilir. Peki 2019 dul ve yetim maaşı ne kadar? Dul ve yetim maaşı nasıl alınır?

2019 dul ve yetim aylığı kaç lira?

Emeklinin vefatından sonra geride kalan dul ve yetimlerine belli oranlarda maaş bağlanıyor. Maaş hak sahibi eş ve bir çocuksa; maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır. Hak sahibi eş ve iki çocuksa; eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da yüzde 25’şer ödenir. Hak sahibi eş ve 3 çocuk varsa maaşın yüzde 40’ı eşe bağlanır, çocuklara ise yüzde 20’şer hisse düşer. Ölen sigortalının anne babası ise muhtaçlık durumuna göre maaşın yüzde 25’i oranında hisse alır. zamlar da dosya başına yapılıp hisselere göre pay ediliyor. Örneğin; 2000 lira maaş alırken vefat eden SSK emeklisinin eşine maaşın yüzde 50’si, yetim çocuğuna ise yüzde 25’i bağlanmışsa yüzde 10.19’luk zam da bu oranda yansıtılacak. yani dosyaya isabet eden zamla yeni maaş 2204 lira olurken, zamdan önce 1000 lira alan eşe bu aydan itibaren 1102 lira, 500 lira maaş alan yetim çocuğuna ise 551 lira ödenmeye başlanacak.

2019 yılıyla birlikte zamlanan emekli maaşlarının ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bunun yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları zamlanırken dul ve yetim maaşları ne kadar oldu? Bunun yanıtı ve merak edilen pek çok şey haberimizde... Emeklinin vefatından sonra geride kalan dul ve yetimlerine belli oranlarda maaş bağlanıyor. Maaş hak sahibi eş ve bir çocuksa; maaşın yüzde 50’si eşe, yüzde 25’i çocuğa bağlanır. Hak sahibi eş ve iki çocuksa; eşe maaşın yüzde 50’si, çocuklara da yüzde 25’şer ödenir.

Emeklilere ve memurlara verilecek zam, 2018 yılı enflasyonuyla ortaya çıkmıştı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak itibarıyla temmuz ayına kadar alacağı maaş yüzde 10.19 artacak. Bir başka deyişle temmuzda ek ödeme dahil 1713 lira olan 2000 yılı öncesi işçi emeklisinin en düşük maaşı 175 lira artışla 1888 liraya yükselecek. Esnaf Bağ-kur emeklisinin maaşı 1448 liradan 1596 liraya çıktı.

Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Enflasyondan kaynaklı fark oluşursa bu da zamma ekleniyor. Sonuç olarak fark ve diğer sosyal haklar da eklenince memur ve emeklisinin ocak zammı yüzde 10.73’e ulaştı. Böylece aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3512 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 230 lira artışla 2149 liradan 2380 liraya yükseldi.

Dul maaşı sorgulaması nasıl yapılır?

Maaşınızın ne kadar olduğunu, bağlanıp bağlanmadığını ve hangi tarihte alacağınızı e devlet sisteminden kolayca sorgulayabilir ya da dilerseniz bağlı olduğunuz Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına sorabilirsiniz. E devlet sisteminde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama menüsünden maaş sorgulaması yapabilirsiniz.

Kimler dul maaşı alabilir?

Bu maaştan yararlanabilmeniz için aşağıdaki şartları sağlamanız gerekiyor;

Eşinizin vefat etmiş olması. Tabi resmi nikah şartı aranıyor. Resmi nikahsız olanlara bu maaş ödenmiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli maaşı almamak, sigortalı bir işte çalışmamak ya da bağkurlu olmamak ( isteğe bağlı hariç)

Yeniden evlenmemek yani maaş süreci boyunca dul halinin devam etmesi,

Dul maaşına başvuran kişinin ortalama gelirinin net asgari ücretin 1/3’ünden az olduğunun tespit edilmesi yani muhtaç sayılması gerekiyor.

Dul maaşı başvurusu nereye yapılır?

Maaş başvurusunu ikametinizin bağlı olduğu Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapabilirsiniz. Başvuruya giderken kimliğinizi yanında bulundurun. Gerekli olan dul maaşı başvuru formu ve diğer evraklar size vakıf tarafından verilecektir.

Dul maaşı hangi durumda kesilir?

Aile ve Sosyal Politikalar yani Kaymakamlık tarafından ödenen dul maaşı;

Sigortalı çalışmanız,

Muhtaçlık durumunuzun ortadan kalkması,

Evlenmeniz,

SGK’dan aylık ya da gelir almanız v.s. gibi nedenlerle kesilir.

Dul maaşı alan kadına yapılan diğer yardımlar

Dul maaşı alan kadınlar için duruma göre farklı yardımlar da verilmektedir. Dul kadınların hem evi geçindirmeleri hem de varsa çocuklarına daha rahat bakabilmeleri için farklı yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar şu şekilde sıralanabilir;

Dul kadının hanesinde yaşayan çocuklar için eğitim yardımları ve destekleri verilmektedir.

Hanede yaşayan çocukların eğitimini daha rahat sürdürebilmeleri için materyal yardımı yapılmaktadır.

Hanede yaşayan herkes için sağlık yardımları verilmektedir.

Muhtaçlık yaşanmaması adına düzenli olarak gıda ve yakacak yardımı yapılmaktadır.