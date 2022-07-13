20 yılın dibini gördü! 1 Euro=1 Dolar

Avrupa'nın para birimi euro dolar karşısında 20 yılın en düşük rakamlarını gördü. Küresel piyasalarda ABD dolarına yönelik talep artışı, euro ile doları eşitledi.

Euro/dolar paritesi yüzde 1'i aşan düşüşle 1.00 seviyesine dokundu ve Türkiye saatiyle 13:30 itibarıyla 1.00005 dolara gerildi. Enflasyon, enerji maliyetleri ve durgunluğa, Ukrayna-Rusya savaşı da eklenince eurodaki düşüş hız kazandı. Bir diğer etken de AB'nin ana enerji tedarikçisi olan Rusya'nın Batı yaptırımlarına misilleme olarak gaz akışını tamamen keseceği korkusu oldu. Dolar endeksi de 108.56'ya kadar yükseldi. Sterlin de iki yılın en düşük seviyesini gördü. Japon yeni yirmi yıldan fazla bir sürenin en zayıf seviyesine yaklaştı.

İhracatçı etkilenecek

Euro dolar paritesi euronun çıktığı 2000 yılının hemen ardından 2001'de 0.8 seviyelerine kadar gerilemişti. 2002'den bu yana da sadece 2017 yılında 1.05'ler seviyelerinde seyretmiş bunun dışında hiç bu kadar gerilememişti.



Güçlü dolar, zayıf euro etkisiyle bu yıl parite yüzde 10'dan fazla geriledi. Yaşanan bu değişim, Avrupalı şirketlerin ve tüketicilerin ithal ettikleri mal ve hizmetler için daha fazla ödeme yapacakları ve Avrupa ihracatının uluslararası pazarlarda daha ucuz hale geleceği anlamına geliyor. Türkiye'ye etkisi ise ihracatçı açısından olumsuz. Çünkü Türkiye'nin ihracatının içinde Avrupa Birliği'nin payı yüzde 41 düzeyinde ve ihracatçı ağırlıklı olarak euro tahsil ediyor. Girdileri ise ağırlıklı olarak dolar cinsinden.

ECB hamleleri etkili olmuyor

Son günlerde ECB'ye yakın isimler önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda beklentilerin çok üzerinde faiz artırımı yapılacağı yönünde mesajlar vermeye başladı. Buna rağmen euroda küçük de olsa bir toparlanma yaşanmadı. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de enerji krizine yönelik endişelerle Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Euro bölgesinde ticari büyüme, yaşam maliyetlerindeki artışların tüketicileri harcama yapma konusunda temkinli kılmasıyla daha da yavaşladı.

Büyük bir olay

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, Twitter'da "Belki bir düzeyde euro'nun ABD Doları karşısındaki paritesi sadece bir sayıdır. Ancak piyasalar, özellikle 20 yıldır görmediğimiz için pariteye özel bir psikolojik önem veren insanlardan oluşuyor. Bu büyük bir olay" değerlendirmesinde bulundu. Perşembe günü, Avrupa Komisyonu'nun yeni bir aşağı yönlü revizyon içermesi beklenen güncellenmiş ekonomik tahminini sunması planlanıyor.

Kaynak: Sabah