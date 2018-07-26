2 saat yayında duran Ali Koç, Fenerbahçe'ye servet kazandırdı

Fenerbahçe BaşkanıAli Koç'un önceki akşam FB TV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programı izlenme rekorları kırdı. Bu yayın kulübe kısa sürede iyi bir para kazandırdı.

2 saat süren program, yaklaşık 10'ar dakikadan 3 kuşak reklam alırken, açıklamalar boyunca da ekranın altından banner olarak tabir edilen reklamlar verildi. Bu reklamların gelirinin 150 bin TL olduğu ve FBTV personelinin maaşlarının ödeneceği öğrenildi.

1558 FORMA SATILDI

FBTV bu yayınla kendi rekorunu kırmış oldu. Başkan Ali Koç ekrana çıktığında Fenerium'daki forma sayacı 41 bin 768'i gösteriyordu. Koç, borcu 3.2 milyar TL olarak açıkladıktan sonra bir saat içinde rakam 43 bin 326'ya ulaştı. Yani 1558 forma satıldı. Tanesi 189 TL'den satılan formalardan 294.462 lira gelir sağlandı. Reklam geliri ve Başkan'ın ekranda kaldığı sürede satılan formaların geliri toplam 444.462 TL'yi buldu.