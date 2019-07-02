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19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı

- Ankara'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde start alan şampiyonaya 60 sporcu katılıyor

02 Temmuz 2019 Salı 13:33
19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı


ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin yanısıra Bulgaristan, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya'dan 60 sporcu katılıyor.

Organizasyonda Türkiye, A ve B olmak üzere iki takımla mücadele veriyor.

Şampiyonanın açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, organizasyonun 12-14 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak 17 Yaş Altı Avrupa sıralamasına puan veren bir turnuvanın ön hazırlığı olduğunu söyledi.

Organizasyona bu nedenle 17 yaş altı takımıyla da katıldıklarını anlatan Özmekik, "İki sene Avrupa Şampiyonası'nda final oynayarak takım müsabakalarında ikinci olmuştuk. Çift bayanlarda da 17 yaşta Avrupa şampiyonu çıkartmıştık. Altyapıya önem veriyoruz. Bu müsabakalarla sporcularımızı uluslararası şampiyonalara hazırlıyoruz. Hedefimiz Ankara'daki turnuvada da şampiyonluk elde etmek.'' ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 4 Temmuz Perşembe günü final maçları ve madalya töreniyle tamamlanacak.



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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası
  2. Murat Özmekik
  3. TBF
  4. Türkiye Badminton Federasyonu

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