16'lık Türk yetenek Çoğalan Fransa'ya transfer oldu!
Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Valencia altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Türk futbolcu Çoğalan'ı transfer ettiğini duyurdu.25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:59
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, İspanyol kulübü Valencia'nın altyapısındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan’ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransa doğumlu Ferhat, Türkiye'nin 14, 15 ve 16 yaş altı milli takımlarında oynadı.
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