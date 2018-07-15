15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?

Devletin en önemli kurumlarından biri olsan Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başına 25 Mayıs 2010’da tarihinde Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarlığı görevine getirilmesiyle her şey başlamış oldu. Çünkü FETÖ’nün 1980’den itibaren MİT içinde de çok gizli şekilde örgütlenmesi vardı. MİT’i ele geçirmek isteyen örgüt teşkilatın başına kendinden bir adam geçirmek istiyordu. Hakan Fidan’ın atanması tüm planları bozmuş oldu.

FETÖ'DEN ERKEN VE YUMUŞAK BİR OPERASYON

Bu atamadan hiç hoşlanmayan FETÖ’yü ülkemizde maşa olarak kullanan üst akıl 7 Şubat 2012 tarihinde harekete geçerek MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdı. FETÖ ve hizmet ettiği şer odakları bu operasyonla erken ve yumuşak bir operasyonla hem MİT'i yeniden ele geçirecek, hem de Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti’ne darbe yapmış olacaktı. Erdoğan Hakan Fidan’a sahip çıktı, ifadeye gitmesini engelledi ve oyunu bir kez daha bozdu.

DARBELER PEŞ PEŞE GELDİ

FETÖ ilk darbe girişimlerinde başarısız olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti arasında son derece şiddetli bir çatışma başladı. Önce FETÖ’nün kurguladığı Gezi olayları ardından ise direk hükümete yönelik 17/25 Aralık darbe girişimi ve yoğun terör saldırıları. Tüm bunlardan sonra yine amacına ulaşamayan FETÖ içindeki militanlarını harekete geçirdi. 2016 yılında 15 Temmuz akşamı FETÖ son ve en ağır darbeyi vurmak için operasyonu başlattı.

15 TEMMUZ'U ETKİSİZ HALE GETİREN DE YİNE HAKAN FİDAN OLDU

Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarı yapılmasıyla başlayan süreç 15 Temmuz gecesine kadar dayanmıştı. Kaderin cilvesi, 15 Temmuz’u etkisiz hale getiren de yine Hakan Fidan oldu. MİT darbe girişimini önceden haber almış ve hainlerin darbeyi erken başlatmasına neden olmuştu. 15 Temmuz gecesine gelen süreç Hakan Fidan’ın MİT Müsteşarı yapılmasıyla başlamıştı; kaderin cilvesi, 15 Temmuz’u etkisiz hale getiren de yine Hakan Fidan oldu.

AKAR-FİDAN TOPLANTISI

Hakan Fidan, 15 Temmuz günü saat 14.45’te MİT’e gelen Binbaşı A.H.’nin ihbarıyla konuyu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la değerlendirmiştir. Fidan'nın Akar'la yaptığı toplantıyı Akar’ın FETÖ'vü Yaveri Yarbay Levent Türkkan kendi adamlarına bildirir ve 15 Temmuz darbe girişimi böylece planlandığı saatten erken ve panik içinde başlattı. Bunun sonucunda ise FETÖ'cü hainler emellerine ulaşamadı.

Görünürde Fetullahçılarla, arka planda vesayetler yoluyla Türkiye’yi kontrol altında tutmaya alışmış uluslararası güçlerle mücadele Hakan Fidan'ın ve canını hiçe sayaran vatan evlatlarının sayesinde engellenmiştir.

Türkiye Haber Merkezi