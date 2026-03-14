1390’dan gelen savaş sırrı: Avrupa’da ilk ateşli silah mı?

Almanya'nın Brandenburg bölgesinde gerçekleştirilen bir saha araştırması, Avrupa askeri tarihini değiştirebilecek heyecan verici bir keşfe kapı araladı. Kletzke Kalesi yakınlarında bulunan sadece 6 santimetre uzunluğundaki küçük bronz parça, kıtanın bilinen en eski taşınabilir ateşli silahı olmaya aday.

1390 yılına tarihlendiği öngörülen bu kalıntı, Avrupa'nın en eski el tüfeği olarak bilinen ünlü "Tannenberg" tüfeğinden dokuz yıl daha eskiye dayanıyor. Gönüllü bir araştırmacının tesadüfen bulduğu parça, miras yönetimi uzmanlarınca incelendiğinde, erken dönem bir ateşli silahın namlu ağzı olduğu kesinleşti.

Bu keşfe kadar bölgede söz konusu döneme ait ateşli silah kullanımına dair ne yazılı bir belge ne de arkeolojik bir kanıt bulunuyordu. Tarihçiler şimdiye kadar sadece genel tahminler üzerinden ilerliyordu. Uzmanlar, "Kletzker Handrohr" (Kletzke El Topu) adını verdikleri bu buluntunun, 1390 yılında yaşanan ve bölge tarihinin en meşhur çatışmalarından biri olan Kletzke Kalesi kuşatmasıyla doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyor. Kayıtlara göre o dönem iki dük 1100’den fazla askerle kaleye saldırmış ancak savunmacılar bu saldırıyı püskürtmeyi başarmıştı. Eğer bu bağ kesinleşirse, Orta Çağ savaşlarını dönüştüren barutlu silahların kullanımına dair en eski fiziksel kanıt tescillenmiş olacak.

TEKNOLOJİNİN SINIRLARI AŞAN YOLCULUĞU

Bu küçük ama etkili silahın en dikkat çekici yanlarından biri, muhtemelen yerel bir üretim olmaması. Uzmanlar, bu teknolojinin Brandenburg’da üretilmediğini, kuşatma için bölgeye gelen dış güçler tarafından getirilmiş olabileceğini savunuyor. Orta Çağ’ın sonunda ateşli silahlar henüz başlangıç aşamasındaydı ve bu tür taşınabilir modeller, savaş meydanlarında büyük bir yenilik yarattı. Bronz dökümden yapılan namlu parçası, o dönemdeki metal işleme sanatının ve askeri mühendisliğin ulaştığı seviyeyi kanıtlıyor.

Kletzke El Topu, sadece bir metal parçası olmaktan öte, savaş stratejilerinin kılıç ve kalkandan baruta evrildiği kritik geçiş dönemini simgeliyor. Kletzke Kalesi yüzyıllar içinde defalarca restore edilip değişse de toprağın altında kalan bu küçük parça, 600 yıl önceki dumanlı savaş meydanının hikayesini günümüze taşıyor. Araştırmacılar şimdi bu nadir eserin kimyasal yapısını ve döküm tekniklerini inceleyerek, barutun Avrupa içindeki yolculuğunu haritalandırmaya çalışacak.