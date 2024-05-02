MASKİ yapıyor da İSKİ neden yapamıyor?
Türkiye'de zam yağmuru vatandaşı mağdur ederken bu sefer indirim haberi geldi. 1 Mayıs tarihi itibari ile dev indirim başlayacak artık sadece 1 TL olacak!
Son dönemde iğneden ipliğe pek çok ürün ve hizmete yüksek oranlı zamlar yapılmıştı. Peş peşe gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ederken beklenen indirim haberlerine bir yenisi daha katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek seçim döneminde verdiği sözü tuttu ve su fiyatlarına indirim yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan ve Manisa’da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması 1 Mayıs itibariyle başlayacak. 30 Nisan saat: 23.45’den 1 Mayıs saat: 06.00’a kadar sistemlerde yapılacak olan güncellemenin ardından Manisalılar artık suyun ilk 2 tonunu 1 TL’den sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli olarak kullanmaya başlayacak.
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