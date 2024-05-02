MASKİ yapıyor da İSKİ neden yapamıyor?

Son dönemde iğneden ipliğe pek çok ürün ve hizmete yüksek oranlı zamlar yapılmıştı. Peş peşe gelen zamlar vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ederken beklenen indirim haberlerine bir yenisi daha katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek seçim döneminde verdiği sözü tuttu ve su fiyatlarına indirim yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in seçim sürecinde verdiği sözlerden biri olan ve Manisa’da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 TL, sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirim uygulaması 1 Mayıs itibariyle başlayacak. 30 Nisan saat: 23.45’den 1 Mayıs saat: 06.00’a kadar sistemlerde yapılacak olan güncellemenin ardından Manisalılar artık suyun ilk 2 tonunu 1 TL’den sonraki kademelerde ise yüzde 30 indirimli olarak kullanmaya başlayacak.

Manisa’da indirimli su uygulaması başlıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, indirimli su tarifesinin kabul edildiği MASKİ Olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada; Manisa’da Türkiye’nin en pahalı suyunun kullanıldığını defalarca ifade ettiğine vurgu yaparak, halkın aile ekonomisine önemi katkı sağlayacak olan ilk 2 ton su 1 TL sözünü yerine getirmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getirmişti. Başkan Zeyrek verdiği sözü tuttu, beklenen gün geldi 30 Nisan saat: 23.45’den 1 Mayıs saat: 06.00’a kadar sistemlerde güncelleme yapılacak. Bu tarih ve saatler arasında bankaların mobil uygulamaları, MASKİ pratikler, MASKİ matikler, MASKİ mobil uygulama ve online manisasu gov tr üzerinden yapılacak su yükleme ve fatura ödeme işlemlerinde sistemler hizmet dışı kalacak. 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 06:00 itibari ile yeni ücret tarifesi tüm Manisa il genelinde uygulamaya alınacak. Kartlı sayaç aboneleri bu tarih ve saat itibari ile indirimli fiyatlar üzerinden su yükleme işlemlerine başlayabilecek. Mekanik sayaç yani faturalı su kullanan kişiler ise indirimli tarifeler üzerinden 1 Mayıs tarihi itibari ile yararlandırılmaya başlanacaklar.

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