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1. Lig'de ilk hafta programı belirlendi

1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk hafta maç programı açıklandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:35
1. Lig'de ilk hafta programı belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10, 11, 12 ve 13 Ağustos'ta oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma:

21.45 Kardemir Karabükspor-Adana Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

11 Ağustos Cumartesi:

19.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk)

21.45 Adanaspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

12 Ağustos Pazar:

19.30 Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)

19.30 Gençlerbirliği-Hatayspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

21.45 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)

13 Ağustos Pazartesi:

21.45 İstanbulspor-Afjet Afyonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:35
  1. Karabük
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Giresun
  6. Gaziantep
  7. Eskişehir
  8. Elazığ
  9. Denizli
  10. Bolu
  11. Balıkesir
  12. Afyon
  13. Adana
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