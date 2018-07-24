1. Lig ekibinden Mert Nobre bombası

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Mert Nobre'yi transfer etti.

Transfer çalışmalarına devam eden başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sözleşmesini feshettiği 37 yaşındaki golcü futbolcuyu kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı ekip, Mert Nobre ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile geçen sezon 1. Lig'de play-off da dahil olmak üzere 30 maça çıkan Nobre, 12 gol kaydetti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Tecrübeli golcü Nobre, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta da forma giymişti.

Transferde hareketli bir gün geçiren Gençlerbirliği, İzlandalı milli stoper Kari Arnason ve kaleci Emrullah Şalk ile birer yıllık sözleşme imzalamıştı.