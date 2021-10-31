Eski Uludağ Üniversitesi Rektörlü Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın "dolar" paylaşımı olay oldu. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Ulcay'ın sosyal medyadan yaptığı “1 dolar 10 lira olsa ne olur? 1 dolar 137 Japon Yeni ediyor. Ama Japonya çok güçlü, çünkü onlarda 1 dolara vatanını satan hainler yok” açıklaması bazı kesimlerden tepki gördü. Duyarlı vatandaşlar ise "Doların yükselmesi elbette ekonomiyi etkiliyor. Ancak rektör beyin verdiği Japonya örneği her şeyi açık seçik ortaya koyuyor. Gerçekten de bizde 1 dolara vatanını satan hainler olmasaydı durum böyle olmazdı" diyerek Yusuf Ulcay'a destek verdi.