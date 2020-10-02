İtalyanlar, "Kaçak fuar" hatasından döndü, AYMOD'da stant açıyor

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye'de kaçak fuar hazırlığında olan İtalyan ayakkabı sektörü temsilcileri ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde, "63. Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı'nda (AYMOD) İtalya'dan gelen 19 firmaya stant tahsis etti.

Ayakkabı sektörünün pandemi sürecindeki ilk fiziksel fuarı olma özelliği taşıyan AYMOD, 30 Eylül'de İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

AYMOD kapsamında sektör temsilcileri, benzeri az rastlanan bir olaya tanık olmuş ve İtalya'nın önde gelen ayakkabı markalarının, AYMOD'un yanı başındaki bir otelde kaçak fuar yapma girişiminde oldukları ortaya çıkmıştı.

İtalya'da düzenlenen MICAM Fuarı'nda beklediği talebi göremeyen İtalyan firmalarının Türkiye'ye gelen alım heyetlerine davet göndermesi sonucu ortaya çıkan bu kaçar fuar girişimi, Türk ayakkabı sektörünün çabaları ve konunun kamuoyunda gündeme gelmesi ile birlikte başlamadan sona erdi.

Türkiye'de bulunan İtalyan ayakkabı sektörü temsilcileri, kaçak fuar girişiminden vazgeçerek, Türk ayakkabı sektörü temsilcileri ile masaya oturdu.

Hatalarını kabul edip, Türklerle el sıkışan İtalyanlar AYMOD'da stand açarak, Türkiye'ye gelen alım heyetlerine İstanbul'daki stantlarında ürünlerini sergileyecek.





- "Yanlışlarının farkına vardıklarını söylediler, İtalyanlara stant açıyoruz"





Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren TASD Başkanı Abdulsabur Endican, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Normal kanunsal olarak onlar yasak bir girişimde bulunan İtalyan firmalar, çabalarımızın sonucu bu fuarı gerçekleştiremeyeceklerini anladılar ve bize geldiler. Onlarla anlaşmaya vardık ve yardım olsun diye AYMOD'da onlara yer verdik.

Bize yanlış yaptıklarını, yanlışlarının farkına vardıklarını söylediler ve yardım istediler. Firma yetkilileri ile masaya oturduk ve 19 firmaya fuarımız kapsamında stant hazırlıyoruz. Dernek olarak İtalyan firmalara yardımcı olmak adına, buradaki alım heyetleri ile görüşmelerine destek olacağız."





- "Türkiye'nin de dünya ayakkabı sektöründe söz sahibi olduğunu biliyoruz"





Assocalzaturifici İtalyan Ayakkabı Derneği eski Başkanı Annarita Pilotti, Türkiye'nin de dünya ayakkabı sektöründe söz sahibi olduğunu bildiklerine işaret etti.

Pandemi dönemi Türkiye'de bulunmalarına katkıda bulunan herkese teşekkür eden Pilotti şunları söyledi:

"Böyle bir fuar organizasyonunun yapılması mutluluk verici. Verdiği destekten dolayı TASD Başkanımıza teşekkürler. Çok güzel organize edilmiş AYMOD'a İtalya'nın öncü 19 firması ile katılım sağlıyoruz. Türkiye, Rusya ve Orta Asya'dan yabancı heyetler ve alım heyetleri ile buluşmayı hedefliyoruz.

Ürünlerimizin Türk ve çevre pazarlar için fırsat olacağını düşünüyoruz. İtalya'daki MICAM Fuarı'nda Türk üreticileri konuk etmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz. Ayakkabı sektöründeki iş birliğimizi, dünya ayakkabı sektörü için de devam ettirmeyi umuyoruz."