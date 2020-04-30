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Aktüel

Gazze Sağlık Bakanlığından "abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:53:11 -
Gazze Sağlık Bakanlığından "abluka nedeniyle sağlık kaynakları yetersiz" açıklaması

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ablukası nedeniyle koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılan sağlık kaynaklarının zayıf ve yetersiz olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, devam eden İsrail ablukasının sağlık kaynaklarının zayıf ve yetersiz olmasına yol açtığını ifade etti.

İsrail yönetiminin Gazze'deki sağlık durumunun tehlikeli sonuçlarından sorumlu olduğunu kaydeden Kudra, "ilgili tarafların, ablukanın kaldırılması için çalışması; salgınla mücadelede kullanılan ilaç ve tıbbi malzeme desteği vermesi gerektiğini" aktardı.

Gazze'de şu ana kadar 17 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon 500 bin Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. Yaklaşık 14 yıldır abluka altındaki Gazze halkı ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

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