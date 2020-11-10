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Aktüel Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Ureykat'ın ölümü Filistin için büyük kayıp"
Aktüel

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Ureykat'ın ölümü Filistin için büyük kayıp"

- Ureykat'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:31:20 -
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Ureykat'ın ölümü Filistin için büyük kayıp"

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın hayatını kaybetmesinin Filistin ve halkı için büyük kayıp olduğunu söyledi.

Abbas, 65 yaşındaki Ureykat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Ureykat'ın ailesine başsağlığı dileyen Abbas, "Filistin davasının karşı karşıya olduğu bu zor koşullarda, büyük mücadeleci, bir kardeş, bir arkadaş olan Dr. Ureykat'ın aramızdan ayrılması Filistin ve halkımız için büyük kayıp ve bizi derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Abbas, Ureykat'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle Filistin'de 3 gün yas ilan ederken, bayrakların da yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD'de 2017'de akciğer nakli yapılan Ureykat’ın 8 Ekim'deki Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Ureykat, durumunun ağırlaşması üzerine 23 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentindeki evinden İsrail'e ait Batı Kudüs'teki Hadasah Hastanesi'ne nakledilmişti.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Ureykat'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtilmişti.



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