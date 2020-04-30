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Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:36:34 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 12, Cezayir'de 6, Suudi Arabistan'da 5, Libya'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 12 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 392'ye yükseldi.

Açıklamada, ülkede 269 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bilgisine yer verilerek, toplam vaka sayısının 5 bin 537'e çıktığı kaydedildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülkede 6 can kaybının daha yaşandığı ve ölü sayısının 450'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 158 kişiye daha Kovid-19 teşhisinin konulduğu, vaka sayısının da 4 bin 6'ya çıktığı ifade edildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Abdelali düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ülkede 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybının 162'ye çıktığını duyurdu.

Ali, ülkede 1351 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 22 bin 753'ye ulaştığını dile getirdi.

- Libya

Libya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3'e çıktığı belirtildi.

Altı gündür yeni vakanın tespit edilmediği Libya'da, vaka sayısı 61, iyileşen hasta sayısı ise 18 olarak açıklanmıştı.


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