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Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

2023-11-30 18:09:55
Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

Zonguldak'ta deniz çamur rengine büründü, çöpler limana birikti

#1
Foto - Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü. Sularla taşınan çöpler ise limana birikirken, balıkçılar denizdeki odunları topladı.

#2
Foto - Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

Kentte bir hafta arayla 2 kez fırtına etkili olurken, dün gün boyu, aralıklarla yağmur yağdı.

#3
Foto - Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi, çamur rengine büründü.

#4
Foto - Zonguldak’ta kıyının hali şaşırttı!

Sularla taşınan çöpler, limanda birikti. Denizin üzerinde çöp örtüsü oluştu, balıkçılar ise denizden odun topladı.

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