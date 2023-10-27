BİM indirimin fitilini ateşledi! Fiyatlar dibe vurdu! Gözünü açan, salı günü arkasına bakmadan markete koşacak

Zinciri marketler tarafından yapılan indirimler yakından takip edilirken BİM U'e kadar varan indirim ile müşterilerin yüzünü güldürdü. Sebzeden meyveye, peynirden süte kadar pek çok farklı ürünlerde indirim yapan BİM, yeni indirim ürünlerini açıkladı. İşte BİM indirim ürünleri… Bu indirimden sonra dolaplar dolup taşacak. BİM, haftalık yaptığı indirimlerin yanı sıra müşterinin yüzünü güldürecek indirimin fitilini ateşledi. 31 Ekim Salı günü devam edecek indirim ile birlikte mutfak ürünlerinde indirim yapılırkan milka çikolata fiyatları da düşüşe geçti. İşte BİM indirim ürünleri…