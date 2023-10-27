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BİM indirimin fitilini ateşledi! Fiyatlar dibe vurdu! Gözünü açan, salı günü arkasına bakmadan markete koşacak

2023-10-27 14:20:39
BİM indirimin fitilini ateşledi! Fiyatlar dibe vurdu! Gözünü açan, salı günü arkasına bakmadan markete koşacak

Zinciri marketler tarafından yapılan indirimler yakından takip edilirken BİM U'e kadar varan indirim ile müşterilerin yüzünü güldürdü. Sebzeden meyveye, peynirden süte kadar pek çok farklı ürünlerde indirim yapan BİM, yeni indirim ürünlerini açıkladı. İşte BİM indirim ürünleri… Bu indirimden sonra dolaplar dolup taşacak. BİM, haftalık yaptığı indirimlerin yanı sıra müşterinin yüzünü güldürecek indirimin fitilini ateşledi. 31 Ekim Salı günü devam edecek indirim ile birlikte mutfak ürünlerinde indirim yapılırkan milka çikolata fiyatları da düşüşe geçti. İşte BİM indirim ürünleri…

#1
Foto - BİM indirimin fitilini ateşledi! Fiyatlar dibe vurdu! Gözünü açan, salı günü arkasına bakmadan markete koşacak

BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ • Binvezir kaşar peyniri 1000 gr 169 TL • Aknaz tam yağlı dilimli tost peyniri 159 TL • Dost 5 kg yarım yağlı yoğurt 109 TL • Aknaz az yağlı beyaz peynir 79,50 TL • Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 29,50 TL • Dost Plus 1 litre multivitamin süt 24,50 TL • Dost laktozsuz yoğurt 23,50 TL • Marmarabirlik siyah zeytin 115 TL

#2
Foto - BİM indirimin fitilini ateşledi! Fiyatlar dibe vurdu! Gözünü açan, salı günü arkasına bakmadan markete koşacak

• 10 kg Efsane un 115 TL • Kozan kooperatif süzme çiçek balı 460 gr 69,50 TL • Tariş pekmez çeşitleri 47,50 TL • Margarin paket 4lü 46,50 TL • Öncüller kuşburnu marmelatı 45 TL • Biryağ 1 litre ayçiçek yağı 39,75 TL • Kerem ballı kaymak 200 gr 39,50 TL • Marmarabirlik kokteyl yeşil zeytin 37,50 TL • Nescafe karışım üçü bir arada 20’li kavanoz set 79,50 TL • Kocatepe salep 37,50 TL

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