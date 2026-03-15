  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Radar cezası yiyenler dikkat: Artık talep etme hakkınız var! Dr. Hasan Arslan sahada! Türkiye bu muhalefeti hak etmiyor... Laricani ilan etti: Epstein şebekesi İran'ı suçlamak için 11 Eylül benzeri bir olay planlıyor Sosyal medyada bunu yapanlar Maliyenin radarına girdi Meğer nasıl problemmiş sınav kaygısı... Konsantrasyon ve zihin meşguliyeti... Tadına bakan unutamıyor: İşte ünü bütün dünyaya yayılan Türk lezzeti! Rezillik sonrası... Kadıköy'de fay hattı kırıldı: 6 Fenerbahçeli bavulunu topladı Dünyaya tanıttığı modellerle gündemdi... Hasan Arat Fenerbahçe'yi yaktı! Kendi almadı, Ali Koç'a aldırdı! ABD ve İsrail’e rest çektiler! İşte İran’ı destekleyen ülkeler Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın
Ekonomi
15
Yeniakit Publisher
Sosyal medyada bunu yapanlar Maliyenin radarına girdi
AA Giriş Tarihi:

Sosyal medyada bunu yapanlar Maliyenin radarına girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Denetim Kurulu, sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapanları takip ederek 6 ayda 500 milyon liralık ürünün vergisiz satıldığını belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan mezatçıları takip ederek 6 ayda 500 milyon lira değerindeki ürünün vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadelesini farklı sektörleri ve alanları radarına alarak sürdürüyor.

Sosyal medya üzerinden açık artırma usulüyle satış yapan çok sayıda kişi bulunurken bu yöntemin her geçen gün yaygınlık kazandığı görüldü.

VDK Başkanlığı da sosyal medya platformlarını kullanarak açık artırma yoluyla kayıt dışı satış yapan sosyal medya mezatçılarının kimliklerini ve kazançlarını tespit etti.

Müfettişlerin aylar süren takibinde, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen mezatlarda binlerce ürünün satışının gerçekleştirildiği belirlendi. Para trafiğini izleyen müfettişler, 6 ay gibi kısa sürede 500 milyon liradan fazla değerdeki ürünün sosyal medyada açık artırma suretiyle kayıt dışı ve vergisiz satıldığını ortaya çıkardı.

VDK'nin analizleri sürerken ilk aşamada bu şekilde satış yapan 50'den fazla kişi vergi incelemesine sevk edildi.

Müfettişlerce yapılan incelemelerde, satılan ürünlerin vergileri ve elde edilen kazançları dikkate alınarak, mezatlar yoluyla iki yılda 1 milyar liralık verginin kayıt dışı bırakıldığı hesaplandı.

Vergi müfettişleri, satılan ürünlerin mahiyetini tespit etmek ve sosyal medya platformlarından paylaşılan IBAN ve hesap bilgilerini edinebilmek için potansiyel müşteri gibi tüm mezatlara katılarak bilgi topladı.

Aynı gün içinde onlarca farklı hesaptan açık artırmayla satış yapılması nedeniyle açık kaynak istihbaratı ve "web kazıma" yoluyla da bilgi edinildi.

Takip sürecinde mezatçılar, sosyal medya platformlarında çeşitli kanallar kurdu ve bu kanallara potansiyel müşteriler üye yapıldı. Böylece açık artırmalar, abonelere özel yayın olarak gerçekleştirildi. Ürünler, satış öncesinde abonelerle kanalın bildirimleri ve anlık mesajlaşma uygulamalarıyla paylaşıldı. Çok fazla alım yapanlara özel indirimler gerçekleştirilerek, müşteri devamlılığının sağlanması hedeflendi.

Mezatçıların Bakanlığın takibinden kaçmak için farklı yöntemler denedikleri de tespit edildi.

Satıcıların, sürekli IBAN ve hesap bilgilerini değiştirerek aynı hesaplarda çok yüksek tutarda tahsilatın birikmesine izin vermediği, hesapları farklı kişiler üzerine açtığı görüldü. Ayrıca müşteriler, para gönderimlerinde açıklama kısmında ticari bir faaliyetin gerçekleştiğini çağrıştıracak herhangi bir ifadenin yer verilmemesi konusunda sürekli uyarıldı. Açık artırmayı kazanan müşteri ile hesap bilgilerinin özel olarak paylaşıldığı belirlendi.

Mezat yoluyla daha çok güvercin gibi canlı hayvan, taklit ve kopya ürünler, "outdoor" ürünleri, bıçaklar, tespihler, çakmaklar ve küçük elektrikli aletlerin satıldığı görüldü. Yerli seri üretim bıçakların 1000 lira, yabancı seri üretim bıçakların 10 bin lira, yerli tasarım bıçakların 75 bin lira ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu saptandı. Söz konusu bıçakların satışıyla Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un da ihlal edildiği belirlendi. Ayrıca, fildişi gibi ticareti yasak kabzaya sahip bıçakların satışa konu edildiği tespit edildi. Taklit ve sahte ürünler yoluyla tüketici mağduriyetine yol açıldığı da gözlemlendi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin farklı sektörleri ve yöntemleri kapsayacak şekilde her geçen gün genişletildiğini belirterek, "Sosyal medya pek çok fırsat ve riski bir arada bünyesinde barındırıyor. Sosyal medyanın özellikle vergi ödememek adına kayıt dışı satış için kullanılması, hem devletimizin vergi kaybına uğramasına hem de vatandaşlarımızın güvensiz alışveriş nedeniyle mağdur olmasına yol açıyor. Kayıt dışılıkla mücadelemizi sürdürürken vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23