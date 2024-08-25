Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

Bu küpler tıbbi tesislere hızla konuşlandırılabiliyor. Küplerin içinde tıbbi bakıma yönelik ilaç ve ekipmanlar bulunuyor. Acil durumlarda bakım sağlamak üzere tasarlanan kompakt ve taşınabilir tıbbi üniteler olan bu küpler, çeşitli yaralanmaları ve tıbbi acil durumları yönetmek için tam donanımlı. Her küp içinde travma kitleri, cerrahi aletler, ilaçlar ve teşhis araçları içeriyor. Temel bir ameliyathane için gerekli cerrahi aletlerin de bulunduğu küplerle günde 10-15 ameliyat yapmak mümkün. Bu ameliyatlar küçük operasyonlardan kritik ameliyatlara kadar uzanabiliyor.