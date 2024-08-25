2024-08-25 16:12:04 Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Volodimir Zelenski'ye ziyaretinde Ukrayna'ya verdiği hediye çok konuşuldu. Peki bu küpler ne işe yarıyor? Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Volodimir Zelenski'ye verdiği hediyeyle gündem oldu. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta insani kriz ciddi boyutlara ulaşırken Ukrayna yeterli tıbbi tesis ve malzeme eksikliği yaşanıyor. Bu da birçok insanın hayatının tehlikede olduğu anlamına geliyor.