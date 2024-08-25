  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Böylesi daha önce görüldü ne duyuldu! Yok artık Kocaelispor...

Tarla almadan önce bunları öğrenin! İşte yatırımcıların bilmesi gereken bilgiler...

Paylaşımı ortalığı karıştırdı: Tartışmasını alevlendirdi: İlgili konuştuğu transfer: Şok etti..

Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

İBB yönetiminden yalan üstüne yalan! İmamoğlu gözetiminde milletin korusunu gasp ettiler

İşte vazgeçilmezleri olacak isimler: Bu isimler şaşırtıyor… O isme özendi ve büyük patlama gerçekleşiyor:

Hakan Çalhanoğlu'nda isabet şaşmadı! İtalyanlar şaştı kaldı bu işe: Büyük istatistik yakalandı...

Gündeme bomba gibi düştü: Bundan sonra sol bek onun: Bunu duyurdular: İşte yeni yıldız...

Şimdi yandı: Fernando Muslera'dan çarpıcı paylaşım! Kötü günlerim var ama devam ediyorum

Tüyleriniz diken diken olacak! Dünyanın dört bir yanındaki gizemli yerler
Dünya
4
Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

2024-08-25 16:12:04
Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Volodimir Zelenski'ye ziyaretinde Ukrayna'ya verdiği hediye çok konuşuldu. Peki bu küpler ne işe yarıyor? Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Volodimir Zelenski'ye verdiği hediyeyle gündem oldu. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta insani kriz ciddi boyutlara ulaşırken Ukrayna yeterli tıbbi tesis ve malzeme eksikliği yaşanıyor. Bu da birçok insanın hayatının tehlikede olduğu anlamına geliyor.

1
#1
Foto - Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

Buradan yola çıkan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Ukrayna'ya BHISHM küpleri hediye etti. Birçeşit tıbbi kit olan bu küpler, savaş bölgelerinde ve felaketlerin yaşandığı yerlerde hayat kurtarmak için tasarlanan son teknoloji bir çözüm. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 4 adet BHISHM küpü teslim edildiğini duyurdu. Zelenski, Modi'ye bu insani yardım için teşekkür etti. BHISHM küplerinde BHISHM'nin açılımı Bharat Health Intitiative for Sahyog Hita & Maitri.

#2
Foto - Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

Bu küpler tıbbi tesislere hızla konuşlandırılabiliyor. Küplerin içinde tıbbi bakıma yönelik ilaç ve ekipmanlar bulunuyor. Acil durumlarda bakım sağlamak üzere tasarlanan kompakt ve taşınabilir tıbbi üniteler olan bu küpler, çeşitli yaralanmaları ve tıbbi acil durumları yönetmek için tam donanımlı. Her küp içinde travma kitleri, cerrahi aletler, ilaçlar ve teşhis araçları içeriyor. Temel bir ameliyathane için gerekli cerrahi aletlerin de bulunduğu küplerle günde 10-15 ameliyat yapmak mümkün. Bu ameliyatlar küçük operasyonlardan kritik ameliyatlara kadar uzanabiliyor.

#3
Foto - Zelenski'ye hediye edilen gizemli kutuların sırrı açıklandı!

Her küp 200 vaka için kullanılabiliyor. Özellikle sağlık tesislerinin dolup taştığı ya da bu tesislere erişilemediği durumlarda bu küpler hayati bir önem taşıyor. Her ortamda çalışabilen küpler kendi gücünü de kendi üretiyor. Böylece çatışma ortamlarında enerji sorununa çözüm oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devrim niteliğinde olay! İHA'yı yapay zeka uçurdu
Teknoloji

Devrim niteliğinde olay! İHA'yı yapay zeka uçurdu

Shield AI tarafından geliştirilen yapay zeka pilotu Hivemind, iki adet Kratos MQM-178 Firejet İHA’sı ile kol uçuşu gerçekleştirdi.
Flyer One İHA ilk dijital sertifikasyonlu hava aracı olmaya hazırlanıyor!
Teknoloji

Flyer One İHA ilk dijital sertifikasyonlu hava aracı olmaya hazırlanıyor!

Istari Digital, Skunk Works tarafından geliştirilen X-56A İHA’sı üzerinde yenilikçi bir modifikasyon gerçekleştirerek ortaya çıkardıkları ve..
Katil İsrail ordusu geri çekildi, vahşet ortaya çıktı!
Dünya

Katil İsrail ordusu geri çekildi, vahşet ortaya çıktı!

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzeyinde yer alan bölgelerden çekilmesi, Filistinlilere ait mülklerd..
İç Anadolu Bölgesi felaketi yaşadı! Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu
Gündem

İç Anadolu Bölgesi felaketi yaşadı! Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu

İç Anadolu Bölgesi'ndeki birçok il sele teslim oldu. Ekipler kaybolan 1 vatandaşı aramaya devam ediyor. Kurtarılan 1 kişi ise kaldırıldığı h..
Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu
Gündem

Suavi'nin PKK sicili kabarık çıktı! Özgür Özel çiçeklerle yanına koştu

Terör örgütü PKK'ya olan sempatisiyle bilinen Suavi'nin konserleri tepki çekerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Suavi'ye destek ziyaretin..
İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu
Gündem

İzmir Belediyesi’nin Elazığ’a okul sözü yalan oldu

Belediyelerin bütçelerini heykellerle konserlerle sıfırlayan ve vatandaşın gözünü boyamak için hizmet üretiyor algısı oluşturmaya çalışan CH..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23