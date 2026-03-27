Tehlike saçıyor: Paketli beyaz ekmekler en sağlıksız ekmek türü! işte son veriler dikkat çekti

Ayrıca bu ürünlerin yüksek glisemik indekse sahip olması, kan şekerinde ani yükselişlere neden olabiliyor. Bu durum, özellikle diyabet riski taşıyan bireyler için önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre rafine karbonhidrat oranı yüksek olan bu ekmekler, uzun süre tok tutma konusunda yetersiz kalabiliyor. Bu da gün içinde daha sık acıkmaya ve dolaylı olarak daha fazla kalori tüketimine yol açabiliyor. Uzmanlar, daha dengeli bir beslenme için tam buğday, çavdar ve tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu tür ekmeklerin yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklediği ve tokluk süresini uzattığı belirtiliyor. Araştırmalar ne diyor? Son yıllarda yapılan çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların yoğun tüketiminin obezite, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sorunlarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu nedenle paketli ürün satın alırken etiketlerin dikkatle okunması ve mümkün olduğunca doğal, katkısız gıdaların tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.