Sağlık
5
Tehlike saçıyor: Paketli beyaz ekmekler en sağlıksız ekmek türü! işte son veriler dikkat çekti
Tehlike saçıyor: Paketli beyaz ekmekler en sağlıksız ekmek türü! işte son veriler dikkat çekti

Beyaz un içeren paketli ekmeklerle ilgili bu gelişme çok can sıkacak gibi duruyor...

Beslenme uzmanları ve gıda bilimcileri, yaptıkları incelemelerle sağlıksız ekmek türlerini belirledi. Yapılan açıklamalara göre, işlenmiş beyaz un içeren ve raf ömrü uzatılmış paketli ekmekler, sağlıksız ekmek kategorisinde ilk sıradadır.

Beyaz ekmekler tehlike saçıyor!Beslenme uzmanları uyarılarda bulundu. Beyaz ekmek üretiminde, buğdayın besleyici kısımları olan rüşeym ve kepek tabakaları ayrıştırılmakta. Bu durum, ekmeğin lif, vitamin ve mineral değerlerini kaybetmesine yol açmaktadır. Geride kalan yüksek nişasta oranı ise tüketim sonrası kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmaktadır.

Endüstriyel üretim bantlarından çıkan paketli ürünlerde yüksek glisemik indeks, katkı maddeleri ve eklenen şeker ile tuz gibi unsurlar dikkat çekiyor. Uzmanlar, ekmek alırken ürün etiketlerinin dikkatle incelenmesini öneriyor. Beyaz ekmek yerine ekşi mayalı, tam buğday ya da çavdar ekmeklerinin tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Beslenme uzmanları, paketli beyaz tost ekmeklerinin raf ömrünü uzatmak ve yapısını korumak amacıyla çeşitli katkı maddeleri içerebildiğine dikkat çekiyor. Rafine un kullanılarak üretilen bu ekmeklerin lif, vitamin ve mineral açısından oldukça sınırlı olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca bu ürünlerin yüksek glisemik indekse sahip olması, kan şekerinde ani yükselişlere neden olabiliyor. Bu durum, özellikle diyabet riski taşıyan bireyler için önemli bir uyarı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre rafine karbonhidrat oranı yüksek olan bu ekmekler, uzun süre tok tutma konusunda yetersiz kalabiliyor. Bu da gün içinde daha sık acıkmaya ve dolaylı olarak daha fazla kalori tüketimine yol açabiliyor. Uzmanlar, daha dengeli bir beslenme için tam buğday, çavdar ve tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu tür ekmeklerin yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi desteklediği ve tokluk süresini uzattığı belirtiliyor. Araştırmalar ne diyor? Son yıllarda yapılan çalışmalar, ultra işlenmiş gıdaların yoğun tüketiminin obezite, kalp-damar hastalıkları ve metabolik sorunlarla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu nedenle paketli ürün satın alırken etiketlerin dikkatle okunması ve mümkün olduğunca doğal, katkısız gıdaların tercih edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama
Gündem

Yerlikaya'dan uzun süre sonra zehir zemberek açıklama

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a imarda yeşil alan olan bir bölgeyi bir kişi için ticari alan olarak göstermes..
Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi
Ekonomi

Türkiye’de sera gazı artışı sürüyor! 2024'te yüzde 5,3 yükseldi

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu...
ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!
Sosyal Medya

ABD rüyası hastanede kâbusa dönüştü! 3 saatlik acil servis faturası dudak uçuklattı!

Kapitalizmin merkezinde sağlık hizmetlerine erişmek, artık sadece zenginlerin harcı haline geldi. Amerika'da sıradan bir vatandaşın acil se..
İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not
Dünya

İran'dan etkileyici animasyon! Dikkat çeken not

İran tarafından yayımlanan animasyonda Donald Trump ve Binyamin Netanyahu hedef alınırken, “Yakında onları bekleyen bir kaderle karşılaşacak..
Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'
Dünya

Sağlık Bakanı itiraf etti! 'DTP aşıları çocukları öldürdü'

ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr, DTP aşılarının (Difteri Tetanoz Boğmaca) Afrika'da özellikle kız çocuklarını öldürdüğünü açıkladı. ..
Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı
Dünya

Açlıkla boğuşan ülke neden İsrail’i seçti? Uganda'nın İsrail'e desteğinin arka planı

Ülkedeki Müslüman topluluklar ve diğer gruplar, İsrail'in Gazze'ye yapmış olduğu soykırımı, işlemiş olduğu insan hakları ihlallerini eleştir..
+90 (553) 313 94 23